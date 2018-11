Migranten stranden voorlopig in Tijuana

Tot nu toe kregen ze onderweg bijna overal een juichend onthaal, de vluchtelingen die begin oktober vanuit Honduras in een ‘karavaan’ op weg gingen naar de Verenigde Staten. Maar in de Mexicaanse grensstad Tijuana zijn ze minder enthousiast.

Een ‘lawine’, klaagde de burgemeester Juan Manuel Gastelum. Hij voelt de bui al hangen: die vluchtelingen zijn er nog wel even en zijn stad kan voorlopig voor de opvang opdraaien. De burgers van zijn stad zijn al even weinig enthousiast. Dit weekend trokken vierhonderd van hen de straat op. Zwaaiend met Mexicaanse vlaggen scandeerden ze “Eruit! Eruit! Eruit!”. Ze zijn bang dat Tijuana de dupe wordt van de vastberadenheid van de Amerikaanse regering om de vluchtelingen niet binnen te laten.

Grensovergang gesloten

Gisteren werden die angstige vermoedens bevestigd: de Verenigde Staten sloten de drukke grensovergang San Ysidro enkele uren lang af voor verkeer. Dat is een ingrijpend besluit voor het dagelijks leven en de economie in deze grensstad: op een gemiddelde dag steken er hier 110.000 mensen de grens met de Verenigde Staten over, bijvoorbeeld omdat ze in Californië, aan de andere kant van de grens, werken.

De vluchtelingenkaravaan zette begin oktober vanuit Honduras koers naar de VS. Inmiddels zijn er, in kleinere en grotere groepen, zo’n driehonderd vluchtelingen in Tijuana aangekomen. De opvanglocaties van de stad zijn daarmee al overbelast, maar het aantal kan nog oplopen tot tienduizend, waarschuwt de overheid.

De vraag voor al die vluchtelingen is: hoe nu verder? De officiële weg is een asielaanvraag indienen bij een grensovergang. Dat deden sommigen de afgelopen dagen ook, maar de grensautoriteiten verwerken er maximaal honderd per dag, en lijken niet van plan om het tempo te verhogen.

Tot nu toe was het ook mogelijk om asiel aan te vragen voor mensen die op clandestiene wijze het land binnen waren gekomen. Maar president Trump heeft die weg onlangs per presidentieel decreet afgesloten. Er loopt momenteel een rechtszaak over de vraag of hij daar wel het recht toe had.