Migranten ontdekken na Griekenland en Italië nu ook Spanje

Deinend in een patrouilleboot turen Rafael Román en Juan Callejón, grensbewakers van de Guardia Civil, door de mist naar het vaste land van Marokko. Dagelijks zijn zij in de Straat van Gibraltar te vinden, waar slechts veertien kilometer kolkende zee Europa van Afrika scheidt.

De agenten hebben sinds jaar en dag de handen vol aan drugssmokkelaars die hier met snelle speedboten Marokkaanse hasj naar de Andalusische kust overzetten. Maar nu stuiten zij steeds vaker op illegaal overstekende migranten. Met name in de zomer liep het storm: met alle mogelijke maritieme middelen wordt geprobeerd hier het Europese vasteland te bereiken. "Ze gebruiken goedkope opblaasbootjes, binnenbanden van vrachtwagens en zelfs waterscooters!", verzucht Callejón. "Het kan hier zomaar het nieuwe Griekenland worden", waarschuwt Román.

Een viral video van een grote zwarte rubberboot vol migranten die aanmeerde op het strand van Barbate te midden van zonnende vakantiegangers schudde de Spanjaarden wakker: beweegt de bolling van het zogenoemde waterbedeffect na Griekenland en Italië nu richting Spanje?

Recordinstroom In Andalusië zagen bewoners het in de loop van vorig jaar voor hun ogen gebeuren. Deze maand bevestigde het Europese grensagentschap Frontex dit beeld met cijfers: terwijl het aantal migranten dat via Italië en Griekenland Europa binnenkomt steeds verder daalde, steeg het aantal aankomsten in Spanje met 22.900 tot recordhoogte. Volgens voorlopige cijfers van het Spaanse ministerie van binnenlandse zaken gaat dit zelfs richting de 30.000. En al liggen de cijfers in Italië (119.000) en Griekenland (41.700) fors hoger, voor Spanje was er vorig jaar sprake van een ruime verdubbeling ten opzichte van de vorige piek. "Meestal daalt het aantal in de winter. Maar nu blijven er migranten binnenkomen, zelfs in januari. Deze tendens kan nog veel verder oplopen", verwacht Paloma Favieres, beleids- en campagne-directeur van de door de overheid gefinancierde Spaanse Commissie voor Migrantenhulp (CEAR). "Spanje is daar helemaal niet op berekend", voegt zij daaraan toe. "Meestal daalt het aantal in de winter, maar nu blijven er migranten binnenkomen." Paloma Favieres, Spaanse Commissie voor Migrantenhulp CEAR, dat de Spaanse overheid regelmatig van repliek dient op het migratiedossier, hekelt de slechte informatie die binnenkomende migranten krijgen over hun situatie en de mogelijkheden om asiel aan te vragen. Evenals de omstandigheden van de vreemdelingendetentie: die is vaak onder de maat, vindt de organisatie. Favieres vreest dat de regering dankzij het huidige 'ad hoc-beleid' niet om kan gaan met een nog drukker jaar. "Afgelopen zomer zaten de detentiecentra al overvol", aldus Favieres.

Cayuco-crisis Spanje als toegangspoort naar Europa voor migranten is geen nieuw fenomeen: in 2006 tijdens de zogenoemde Cayuco-crisis - vernoemd naar de boten waarmee migranten via West-Afrika de Canarische Eilanden probeerden te bereiken - was het voorlopige hoogtepunt. Alleen in dat jaar was de toestroom met 39.180 aankomsten in Spanje groter dan nu. Spanje wist het tij destijds vrij succesvol te keren. Onder meer door succesvolle terugkeerregelingen aan te gaan met vertreklanden in ruil voor economische steun en hulp bij de grensbewaking die ook in eigen land fors werd opgeschroefd. De Spaanse grensbewaking is echter niet onomstreden: zo worden migranten die de hekwerken rond de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla weten te bedwingen en op Spaans grondgebied zijn regelmatig weer terug de grens overgezet naar Marokko. Ook zijn er zaken bekend waarbij grensbewakers disproportioneel hard ingrijpen. Vier jaar geleden verdronken in ieder geval vijftien migranten voor de kust van Ceuta nadat de Guardia Civil op hen zou hebben geschoten met rubberkogels. Nu de exclaves steeds lastiger te bereiken zijn en de gevaren van een reis via Libië steeds evidenter worden, lijkt de Spaanse zeeroute een alternatief. Zo ook voor de Booba Hdjidda (18) uit Kameroen. Na de horrorverhalen die hij had gehoord over de reis via Libië besloot hij het via Marokko te proberen. "Ik heb vrienden die gestorven zijn in Libië en vrienden die daar in een gevangenis zitten. Het is daar heel gevaarlijk. Ik had daar ook kunnen sterven", vertelt hij in tranen op een bankje in de Spaanse kuststad Algeciras na zijn succesvolle overtocht.

Gijzelaar van Marokko CEAR en Frontex verklaren de toename vorig jaar ook vooral uit de onrust in de Noord-Marokkaanse Rif: 40 procent van de migranten die overstaken naar Spanje was Marokkaan of Algerijn. De rest was voornamelijk afkomstig uit West-Afrika. Marokkaanse grenswachten werden volgens Favieres deze zomer ingezet in de Rif waardoor het voor migranten makkelijker was erdoorheen te glippen. Spanje is overigens wel vaker overgeleverd aan de grillen van het buurland, met name als het gaat om drugshandel en migratie gaat. "Spanje is wat dat betreft een gijzelaar van Marokko", zegt Favieres. Wat Spanje overheeft voor rust aan de grens blijft vaak in nevelen gehuld en wordt volgens Favieres doorgaans afgekocht met geld of economische deals. Migranten die zijn opgepikt in de Straat van Gibraltar wachten op vervoer naar een Spaans politiebureau. © AP Opvallend genoeg wordt er onder de Spaanse bevolking, anders dan in andere Europese landen, nauwelijks gemord over het toenemende aantal migranten. In het uitgestrekte Spanje, dat historisch gezien altijd eerder doorgangs- dan bestemmingsland was, verdwijnen de meesten na een kort verblijf in vreemdelingendetentie richting andere Europese bestemmingen. Daar komt bij dat vooral sub-Saharanen die in Spanje blijven volgens Paloma Favieres een goede naam hebben. "Wat de mensen op tv zien is vooral iemand met een dekentje om zich heen die hulp nodig heeft. Zij komen niet echt negatief in het nieuws." Onder de Spaanse bevolking wordt, anders dan in andere Europese landen, nauwelijks gemord over het toenemende aantal migranten. Bovendien kent Spanje geen grote uitgesproken xenofobe partij. De regerende conservatieve Volkspartij van premier Mariano Rajoy stelt zich echter zuinigjes op als het gaat om de Europese herverdelingsquota; Spanje loopt ver achter. Madrid vaart nu liever op het positieve post-crisissentiment van dalende werkloosheid en groeiende economie dan dat het naast het Catalaanse separatisme ruimte geeft aan nóg een potentieel hoofdpijndossier, zo lijkt de politieke lijn.

'Vluchtelingen welkom' Op lokaal niveau in de grote steden overheerst opvallend genoeg juist een sfeer van medeleven met de migranten: op het statige Madrileense stadhuis waar de activistisch linkse burgemeester Manuela Carmena zetelt, prijkt een grote banier met 'Vluchtelingen welkom'. Haar ambtgenoot in Barcelona, Ada Colau, van vergelijkbare politieke snit, liep een jaar geleden mee in een grote demonstratie voor de opname van niet minder, maar meer migranten: 160.000 man gingen daarvoor de straat op in Spanjes tweede stad. Spanje maakt zich ondertussen op voor een mogelijk nog drukker jaar, zoals ook Frontex verwacht. Migranten die de Straat van Gibraltar zijn overgestoken, vertellen dat zij in Spaanse wateren direct de kustwacht bellen, die hen vervolgens naar het vasteland brengt. De procedure is bedoeld voor vaartuigen in nood, maar het oppikken van de migranten is eerder regel dan uitzondering, zo bevestigen ook de grensbewakers van de Guardia Civil. Dit betekent echter niet dat de route ongevaarlijk is: vorig jaar vonden er volgens CEAR 223 migranten de dood. In Barcelona houdt een teller op de boulevard het aantal migrantendoden op de Middellandse Zee bij.