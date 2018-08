Migranten mogen na tien dagen van boord van de Diciotti

Zo’n 140 migranten die nog op de Diciotti vastzaten, mochten vandaag voet op Italiaanse bodem zetten. Tien dagen eerder waren ze door het schip van de Italiaanse kustwacht uit de Middellandse Zee gered. Vervolgens zaten de migranten – de meesten afkomstig uit Eritrea – bijna een week vast in de haven van het Siciliaanse Catania. Alleen minderjarigen en zieken mochten in de tussentijd het schip verlaten.

Terwijl aan boord werd gevreesd voor een uitbraak van schurft en tbc, werd aan wal druk gediscussieerd wat er met de asielzoekers moest gebeuren. Rome wilde eerst toezegging van andere EU-lidstaten dat zij hen zouden ‘overnemen’. De capaciteit is bereikt, vindt de nieuwe regering van Italië, waar sinds 2014 al ruim 600.000 mensen aankwamen.

Premier Giuseppe Conte dreigde zelfs de contributie aan Brussel op te zeggen als er niet wat meer solidariteit werd getoond. Maar die kwam er niet. Niet na een vergadering vrijdag van een tiental EU-landen, en ook niet na oproepen van de paus en de Verenigde Naties. “Het wordt tijd dat er een einde komt aan de neerwaartse spiraal waarbij landen wedijveren wie de minste verantwoordelijkheid op zich neemt voor mensen die op zee gered worden”, verzuchtte Filippo Grandi, hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Opvallende toezegging

Uiteindelijk was het Ierland dat als enige EU-lidstaat over de brug kwam en aanbood twintig asielzoekers op te nemen. Italiaanse bisschoppen zegden toe om voor honderd anderen te gaan zorgen. En ook Albanië beloofden zo’n twintig migranten een plek te bieden. Een opvallende toezegging, want het land is nog slechts kandidaat-lidstaat van de EU.

Het Balkanland wordt wel regelmatig in de Brusselse wandelgangen genoemd als het gaat over de vele plannen die daar circuleren over de opvang van migranten. Bijvoorbeeld bij het Oostenrijks-Deense idee om afgewezen asielzoekers meteen naar een gesloten centrum buiten de EU te brengen, op een niet al te aantrekkelijke plek.

En ook bij het plan dat ‘EU-­president’ Donald Tusk in juni opperde, om regionale ‘ontschepings­platforms’ in te stellen, dook de naam van Albanië, naast Tunesië en Egypte, in elk geval officieus op. In een van deze landen buiten de EU zouden centra moeten worden opgezet waar van migranten snel nadat ze op zee zijn ‘onderschept’ bekeken kan worden of ze recht hebben op asiel.