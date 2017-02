Migranten bestormen hek rond Spaanse enclave Ceuta

Ongeveer 350 mensen slaagden er afgelopen nacht in, over of door het zes meter hoge hek te komen. Het hek staat tussen Marokko en Ceuta, een kleine Spaanse enclave aan de Straat van Gibraltar. Volgens het Rode Kruis in Ceuta raakten daarbij elf mensen gewond. Ook twee Spaanse agenten kwamen met botbreuken in het ziekenhuis terecht bij een poging van de politie om de migranten tegen te houden.

Lees verder na de advertentie

Het was de tweede keer in drie dagen tijd dat een grote groep migranten, de meesten uit landen bezuiden de Sahara, het acht kilometer lage hekwerk rond Ceuta bestormde. Afgelopen vrijdag wist een groep van 500 mensen het hek te passeren door een poort te forceren met stokken en ijzeren staven. De groep die het hek afgelopen nacht bestormde deed dat op dezelfde plaats, bij de beschadigde poort.

Al jaren proberen migranten de grens tussen Marokko en Ceuta of Melilla - een andere Spaanse enclave - te passeren, vaak op de vlucht voor armoede of geweld. Tot 2005 was het relatief eenvoudig om deze enige landsgrens tussen Afrika en de Europese Unie te passeren. Toen werd het drie meter hoge hek langs de grens verhoogd tot zes meter met prikkeldraad en dubbel uitgevoerd.

Een migrant rust liggend op de grond uit nadat hij gewond is geraakt aan zijn handen bij het passeren van het hek tussen Marokko en Ceuta. Het hek is zes meter hoog, dubbel uitgevoerd en voorzien van prikkeldraad. © EPA

Toch houdt ook dit hek niet alle migranten tegen. Duizenden van hen verblijven vaak maanden in de Marokkaanse bossen langs het hek en wachten een goed moment af om over te steken, meestal massaal. Begin januari probeerden nog 1100 migranten het hek te passeren, wat slechts twee van hen ook gelukte.

Een kleine maand eerder werd het hek ook al massaal bestormd. Toen wisten bijna 440 migranten er doorheen of overheen te komen. Zij werden ondergebracht in het tijdelijke opvangcentrum voor migranten in Ceuta waar plaats is voor 512 mensen. Na de bestorming van afgelopen nacht zitten er meer dan 1300 migranten opeengepakt in het opvangcentrum.

Zij worden meestal doorgestuurd naar het Spaanse vasteland, waar zij verdeeld worden over diverse opvangcentra van hulporganisaties. Een aantal van hen slaagt erin om een baantje te vinden in de informele sector in Spanje of reist door naar het noorden van Europa.

In 2016 zijn volgens de internationale migratieorganisatie IOM 18.000 migranten erin geslaagd Spanje te bereiken. Niet alle migranten komen via Ceuta of het 300 kilometer verder oostelijk gelegen Melilla. Sommige kiezen er ook voor de Straat van Gibraltar per boot over te steken.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.