Mies sprak de taal van het volk

Mies Bouwman, de vrouw met wie generaties opgroeiden, naar wie gezinnen gezamenlijk keken, is overleden. Bouwman, gewoon Mies voor televisieminnend Nederland, was de “grondlegger van het amusement op de Nederlandse televisie”, zei televisieproducent John de Mol in reactie op haar overlijden. “Nederland verliest een van zijn allergrootste tv-iconen”, voegde Shula Rijxman van de Nederlandse Publieke Omroep daar aan toe. “Mies”, zei Albert Verlinde van RTL Boulevard, “heeft televisie van de troon gehaald”.

Een dame op wie iedereen een beetje verliefd werd Fred Oster, collegapresentator

De televisie was bij haar debuut begin jaren vijftig nog ‘de meneer’ die de huiskamer in bulderde. Mies veranderde dat. Bouwman wilde gezelligheid brengen, iets moois. Ze was een madam, een dame, zei collegapresentator Fred Oster vanavond in het NOS Journaal. Een dame op wie iedereen een beetje verliefd werd. “Maar ze sprak wel de taal van het volk.”

Reacties Met weemoed, heimwee naar een vervlogen tijd, werd er vanavond gereageerd op haar overlijden. Mies Bouwman was, in de woorden van omroep BNNVara “een gedreven vakvrouw, een betrokken programmamaker en bovenal als een aimabel mens”. De carrière van Bouwman valt samen met de gloriedagen van de Nederlandse televisie. Ze presenteerde in 1951 de allereerste uitzending van de KRO, twee weken na de lancering van het fenomeen televisie. “Dag lieve mensen”, zei Bouwman toen al. Het zinnetje werd een handelsmerk. Tekst loopt verder onder de video In 1953 werd ze er ontslagen, vanwege haar relatie met de getrouwde Leen Timp. Ze mocht blijven als ze daarmee stopte. “Maar ik dacht: waar bemoeien jullie je mee”, zei ze in 2007 in een interview met Ivo Niehe. Het kwam goed. Haar grote doorbraak kwam in 1962. Tijdens de eerste live marathon-uitzending uit de Nederlandse tv-geschiedenis schudde Bouwman het land 23 miljoen gulden uit de zak voor de bouw van een dorp voor gehandicapten in de omgeving van Arnhem: Open Het Dorp. Die uitzending werd de blauwdruk voor elke goededoelenmarathon die sindsdien is uitgezonden.