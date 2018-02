Mies Bouwman (88) overleden

Bouwman begon haar televisiecarriere in 1951 bij de KRO, maar werd vooral bekend door de eerste live marathon-uitzending uit de Nederlandse tv-geschiedenis Het Dorp in 1962.

Haar deelname aan het televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog 's een keer leidde destijds tot verontwaardiging bij veel kijkers. Toch bleef Bouwman een gekoesterde televisiepersoonlijkheid voor veel Nederlanders.

In 1993 zette ze definitief een punt achter haar tv-carrière, maar ze verscheen incidenteel nog wel op televisie. Zo was ze in 2002 te gast in Zomergasten. In 2011 schoof ze nog een keer aan als tafeldame in De Wereld Draait Door.

