Middernacht, ik heb de Moskouse botanische tuin helemaal voor mijzelf

De lijzige mannenstem komt uit het wachthuisje dat rechts van de poort staat. Achter een half geopend venster is de spreker onzichtbaar in de duisternis.

"Rechtdoor. Maar de poort is dicht."

"Er loopt een paadje linksom. Maar pas wel op, er ligt een greppel voor."

Het bekende Russische adagium. Je mag er eigenlijk niet in, maar als je echt wilt, valt er wel een mouw aan te passen. Waar een wil is, is meestal een weg in Rusland. En de man in het wachthuisje vindt het best. Hij moet nog de hele nacht en is allang blij dat het goed volk is.

Het ware nachtleven

Die greppel is verraderlijk in het donker, het is beter om te lopen dus, niet op de fiets. Luttele seconden later draaien de pedalen weer onbelemmerd in wat de grootste botanische tuin ter wereld heet te zijn, 340 hectare helemaal voor jezelf. Bijna dan, op die ene jogger na, een handvol verliefden, enkele daklozen die de zomernachten in het bos doorbrengen en wellicht de stroper die uit is op de jongen in het haviksnest aan het andere eind van het park. Die jongen zijn in voorbije jaren al vaker plotseling verdwenen, waarna de nestboom, een bejaarde grove den, steeds de onmiskenbare sporen van klimijzers vertoonde.

'C'est en septembre, que mon pays peut respirer', zong Gilbert Bécaud al. Moskou komt iedere nacht op adem, het centrum en andere uitgaangsgelegenheden even buiten beschouwing gelaten. Overdag kun je in de Moskouse stadsparken over de hoofden lopen, maar na een uur of negen 's avonds keert de rust geleidelijk terug.

Ergens klinkt de roep van een jonge ransuil en schuin voor de fiets langs rent een haas. Een ritseling verraadt een egel. Kort krast een raaf, opgeschrikt door wie weet wat. Het ware Moskouse nachtleven.