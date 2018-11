Michelle Obama’s boek, dat is pas het begin

De Obama’s zijn helemaal terug. Lieten ze de eerste twee jaar na hun vertrek uit het Witte Huis weinig van zich horen, nu kan niemand meer om ze heen. Voormalig president Barack voerde als een leeuw campagne voor de tussentijdse verkiezingen en nu verschijnt de biografie van zijn echtgenote Michelle.

‘Becoming Michelle Obama’ heet het boek, waarvan de lancering in de hele wereld een enorme toestand is. Wat erin staat, moest tot op het laatste moment geheim blijven. Maar vanaf morgen zullen kranten en televisiestations in meer dan dertig landen er bol van staan. En dan moet de promotietour nog volgen. Die was groot berekend, met tien optredens in grote Amerikaanse stadions, maar dat blijkt nu al te weinig. De meeste kaartjes zijn uitverkocht, alleen van die van 500 of 3000 dollar zijn er nog wat verkrijgbaar.

Die lezer moet het doen met haar boek ‘Mijn verhaal’ (zoals de titel in vertaling luidt), waarin de voormalige first lady naar verluidt stukken openhartiger is dan haar voorgangers in hun boeken waren. Die gaven traditionele inkijkjes in het leven van een hoofdrolspeler op het wereldtoneel, maar sloegen de persoonlijke details over.

Een voorbeeld: vanwege de enorme aandacht opende de Nederlandse uitgever afgelopen middernacht al de deuren voor journalisten, die ter plekke een recensie-exemplaar konden ophalen. Zeventig interviewverzoeken had hij toen al afgeslagen, Michelle Obama had over ieder verzoek gewikt en gewogen, maar stond uiteindelijk de Nederlandse lezer alleen via de ‘Linda’ te woord.

Het is een nieuwe wending, want nog maar kort geleden werd er een beetje smalend over gedaan. De twee Obama’s kregen een voorschot van maar liefst 65 miljoen dollar voor twee biografiën. Maar nu die van Michelle al vooraf zoveel aandacht genereert, lijkt dat bedrag opeens lang zo gek niet meer.

Openhartig

Michelle Obama doet dat niet. Haar levensverhaal – en de openhartigheid waarmee ze dat vertelt – dient als les voor jonge vrouwen, vooral voor diegenen voor wie succes niet vanzelfsprekend is. Voor hen strooit ze met persoonlijke details, zoals ze die al onthulde in het enkele interview dat ze voor de publicatie gaf, aan het televisieprogramma ‘Good Morning America’.

Daar ging het lang over de passage waarin ze beschrijft hoe alleen en verlaten ze zich een dikke twintig jaar geleden voelde, toen ze een miskraam kreeg. Hoe ze dacht dat het háár schuld was. Op televisie: “Ik wist niet hoe vaak miskramen voorkomen. We praatten er niet over.” Het is nu haar missie om jonge vrouwen bij te brengen dat miskramen bij het leven horen.

Daarom sprak ze in dat televisie-interview ook lang over wat er ná die miskraam gebeurde, toen ze zich met Barack tot een ivf-kliniek wendde voor de conceptie van hun twee dochters, Malia (nu 20) en Sasha (17). Over hoe dat proces lang niet gemakkelijk was: terwijl zij zichzelf de ene injectie na de andere toediende, was Barack al druk met politiek, destijds nog in de staat Illinois.

Michelle Obama. © REUTERS

Ik dacht: een zwarte man die te laat komt, nee.

Ze vertelde hoe ze bijna op hem afknapte, in het prille begin. Ze leerden elkaar kennen op een advocatenkantoor in Chicago, vonden elkaar leuk, maar hij kwam te laat op hun eerste afspraak. “Ik dacht: een zwarte man die te laat komt, nee.”

Ze stond lang stil bij het feit dat zowel zij als Barack de eerste zwarte was in hun positie, en hoe dat was. Ze sprak over hun therapie. “Ik wil dat jonge stellen weten dat ook Michelle en Obama moeten werken aan hun relatie. Dat ook wij hulp zoeken als we het nodig hebben.”

Maar ze haalde ook uit naar de huidige president. Vooral dat Donald Trump ook zei dat Obama geen Amerikaan is, zit haar nog altijd dwars. “Het was gevaarlijk, gestoord en gemeen. Trump bracht de veiligheid van mijn gezin in gevaar. Dat zal ik hem nooit vergeven.”

In de VS werd meteen gespeculeerd dat haar boek het begin is van Michelle Obama’s eigen politieke carrière, maar dat ontkent ze. De toekomst van de Obama’s ligt bij de media: samen tekenden ze onlangs een vet contract met Netflix, waarvoor ze films gaan produceren.

Michelle Obama: mijn verhaal. Hollands Diep, 26,99 euro.