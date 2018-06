Michael P. probeerde vooral moord op Anne Faber uit te wissen

Dat Michael P. (28) er veel aan deed zijn daad uit te wissen, blijkt uit zijn gedragingen in de periode na de moord. Zo verplaatste hij na enkele dagen Faber’s lichaam van het terrein bij vliegbasis Soesterberg, waar hij de 25-jarige Utrechtse vrouw met een mes om het leven bracht, naar een natuurgebied bij Zeewolde. Ook gebruikte hij chloor in een poging zijn DNA van haar lichaam te verwijderen en verstopte hij haar fiets en spullen op verschillende locaties.

Boos

Niet grondig genoeg, bleek toen P. op 9 oktober werd aangehouden nadat zijn DNA was aangetroffen op de gevonden jas van Faber. Eerst hield hij zijn mond omdat hij naar eigen zeggen boos was over de gewelddadige manier waarop hij gearresteerd werd. Maar toen begon zijn geweten te knagen, zei hij vanmorgen tegen de rechter. “Ik kon het niet meer voor me houden. Voor de nabestaanden en voor het slachtoffer.” Ook ‘brak’ P. naar eigen zeggen omdat hij had gehoord dat hij samen met zijn vriendin een dochter zou krijgen.

Bloemen bij het Hosterwold bos. De 25-jarige Anne Faberwerd na twee weken vermissing gevonden bij het Nulderpad in het Hosterwold bos. © ANP

En zo gaf de man, kort van stuk met brede schouders, antwoorden op alle vragen die de rechtbank hem voorhield. De rechters zullen vooral willen weten of P. zijn daden plande, of dat het gebeurde in een opwelling. Het Openbaar Ministerie gaat uit van dat eerste, en legt P. moord ten laste.