Michael P. gaf politie gedetailleerde verklaring over ombrengen Anne Faber

Tijdens verhoren bij de politie heeft de 27-jarige man gedetailleerde verklaringen afgelegd over wat er volgens hem op 29 september is gebeurd, zei het Openbaar Ministerie tijdens de eerste zitting in de zaak. De recherche is nu bezig zijn verhaal te staven met forensisch onderzoek en getuigenverklaringen.

P. was zelf niet aanwezig in de rechtszaal, maar liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Duidelijk werd dat de inhoudelijke behandeling waarschijnlijk komende juni gaat plaatsvinden. Tot die tijd is het Openbaar Ministerie terughoudend in het geven van details over wat er precies is gebeurd, aldus de officier van justitie. Hoewel ze zei te begrijpen dat er nog veel vragen zijn in de maatschappij, wil ze daarmee voorkomen dat de familie van Anne Faber telkens geconfronteerd wordt met verhalen in de media over de zaak.

Wat wel duidelijk is, is dat Micheal P. ervan wordt verdacht de 25-jarige Utrechtse vrouw tijdens een fietstocht van haar vrijheid te hebben beroofd, haar onder bedreiging van een mes te hebben verkracht, en haar vervolgens, om dat misdrijf te verdoezelen, heeft omgebracht. Nadat P., die ten tijde van zijn daad in een forensische instelling in Den Doler verbleef, werd aangehouden hield hij eerste twee dagen zijn mond. Uiteindelijk vertelde hij de politie waar hij het lichaam van Faber had verborgen. In dat natuurgebied bij Zeewolde werd de vrouw, inmiddels bijna twee weken vermist, gevonden.

Vrienden van Anne Faber vonden haar jas vonden waarop DNA van Michael P. zat