Michael P. bracht Anne Faber met een mes om het leven

Op de zitting kwam ook aan het licht dat P. betrokken is geweest bij een geweldsincident in het Pieter Baan Centrum (PBC), waar hij ter observatie was opgenomen. Het PBC heeft aangifte gedaan tegen de 27-jarige P. Het is niet duidelijk wat er precies is voorgevallen tijdens het incident.

P. moet maandag weer terug naar de observatiekliniek, zodat het onderzoek naar zijn gesteldheid afgerond kan worden.

'Gruwelijk en pijnlijk' Bij de zitting waren meerdere familieleden en vrienden van Faber aanwezig. Oom Hans Faber noemde namens de hele familie de besproken details “gruwelijk en pijnlijk”. De vriend van Faber kon het niet opbrengen aanwezig te zijn. Via zijn advocaat liet hij weten dat “de hele rechtsgang en de aanhoudende aandacht voor de zaak” hem heel zwaar vallen. P. was vrijdag, net als tijdens de eerste pro-formazitting in januari, niet aanwezig in de rechtbank. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 11 en 12 juni. Volgens zijn advocaat is P. dan wel van plan te verschijnen.