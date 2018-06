Mexico stunt met winst op WK-titelverdediger Duitsland

Op het veld waar Duitsland op 15 juli hoopt terug te keren om de finale van het wereldkampioenschap te spelen, maakte de regerend wereldkampioen een valse start. In het Luzhniki Stadion in Moskou eindigde het duel met Mexico gisteren in 0-1.

Bondscoach Löw ging naar Rusland met maar één doel: geschiedenis schrijven met Duitsland. Hij wil na het succes van vier jaar geleden opnieuw wereldkampioen worden en als hij daarin slaagt dan komt Duitsland met vijf wereldtitels op gelijke hoogte met Brazilië.

Maar zover is het nog lang niet, zal ook Löw beseffen na het duel met Mexico. Voorafgaand aan het WK zei hij dat ‘iedereen zal jagen op Duitsland’. Als wereldkampioen en nummer één van de Fifa-ranglijst kan Duitsland tijdens dit toernooi volgens Löw ‘alleen maar verliezen’.

Na rust nam de druk op Mexico toe. Het kon alleen maar tegenhouden, al was er nog wel een spaarzame uitbraak

Die jacht op Duitsland werd gisteren geopend door Mexico. Dat maakte af en toe gretig gebruik van de ruimte die Duitsland bood. Löw ziet graag dat zijn ploeg er lustig op los combineert en daar heeft hij met Kroos, Müller, Özil, Draxler en Werner ook zeker de spelers voor.

Maar die naar voren gerichte blik zorgde er ook voor dat het centrale verdedigingsduo Hummels en Boateng geregeld alleen tegenover meerdere aanstormende Mexicanen stonden. Al in de eerste minuut kon Mexico op voorsprong komen, toen PSV’er Lozano opdook voor de Duitse doelman Neuer. Met een sliding kon Boateng ternauwernood een schot voorkomen.

Ook daarna brak Mexico een aantal keer uit, maar telkens ontbrak het aan precisie bij de afronding. Kort voor rust was het wel raak na weer een snelle tegenaanval. Lozano ontving de bal van spits Hernandez, kapte Özil uit en schoot beheerst raak (0-1). Direct daarna liet Duitsland zich gelden met een vrije trap van middenvelder Kroos, die op de lat belandde.

Na rust nam de druk op Mexico toe. Het kon alleen maar tegenhouden, al was er nog wel een spaarzame uitbraak. Na bijna een uur hadden Vela en Hernandez de Mexicanen lucht moeten verschaffen toen ze het Duitse doel naderden. Maar opnieuw sprong Mexico slordig met de mogelijkheid om, waardoor Vela niet kon afdrukken.

Ongeloof en verslagenheid op het gezicht van een Duitse fan. © REUTERS

Met de moed der wanhoop probeerde Löw nog wel het tij te keren. Hij bracht aanvallers Reus, Gomez en Brandt in en liet Duitsland daardoor nog aanvallender spelen. Brandt was nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn vlammende schot ging naast na het raken van de paal.

Voor het WK begon kwam er wat kritiek los op Löw. Neuer kreeg bijvoorbeeld zijn plek onder de lat direct terug, ook al speelde hij dit seizoen door een voetbreuk maar vier wedstrijden voor Bayern München en blonk Ter Stegen het hele seizoen uit bij Barcelona.

En Sané, in de Premier League goed voor tien treffers en vijftien assists, had gisteren van waarde kunnen zijn toen Duitsland zo naarstig op zoek was naar een doelpunt. Maar de buitenspeler van Manchester City werd zelfs helemaal niet meegenomen naar Rusland.

Die kritiek zal na de nederlaag tegen Mexico niet afnemen en dat maakt van het volgende duel van Duitsland op het WK, zaterdagavond tegen Zweden, direct een wedstrijd waarbij Löw onder hoogspanning zal staan.

