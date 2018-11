Mexico-Stad wordt onbetaalbaar

Rechts van het kleine San Sebastán Martirkerkje tonen de straten de typische zondagsrust van Coyoacán, een van de oudste en traditioneelste deelgemeentes van Mexico-Stad. Kinderen voetballen in de straten, twee vrouwen bakken tortillas bij een tacokraampje en een echtpaar flaneert door het parkje voor de kerk.

Maar de linkerkant van het kerkje gaat gehuld in schaduwen. Een meter of dertig verderop torent het geraamte van een enorme wolkenkrabber in aanbouw dreigend boven de oude straten uit: Mítikah, het grootste bouwproject van Latijns-Amerika. Aannemer Fibra Uno werkt hier voor een bedrag ter waarde van iets minder dan een miljard euro aan een gigantisch complex dat ruimte moet geven aan appartementen, kantoren en een winkelcentrum.

Het grootste gebouw, een luxe woontoren, moet in 2021 afgebouwd zijn en zal dan met zestig verdiepingen en 267 meter het op een na hoogste gebouw in Mexico zijn.

Bouwput

Spectaculair is de bouwput zeker. Maar de schaduw die Mítikah over Coyoacán werpt, is ook symbolisch. De monsterlijke toren in aanbouw is de belichaming van een steeds groter probleem voor de bewoners van Coyoacán: hun stad is een grote bouwput en wordt onbetaalbaar.

“Het leven in Mexico-Stad is echt absurd duur aan het worden”, zegt Adriana Prieto, een 28-jarige student. Ze nipt van haar koffie op een terrasje op enkele honderden meters van Mítikah. Ze verhuisde iets meer dan een jaar geleden uit Chihuahua, in het noorden van het land, naar de hoofdstad. Eenmaal hier schrok ze van de huurprijzen.

“In Chihuahua hadden mijn vriend en ik een huisje gekocht voor 600.000 pesos, iets minder dan dertigduizend euro”, vertelt ze. “We hoefden maar drieduizend pesos per maand te betalen. Hier krijg ik voor het dubbele net een kamer. Met een doorsnee salaris is het amper te betalen.”

Het Mítikah-complex in aanbouw in Mexico-Stad. © Jan-Albert Hootsen

Mexico-Stad is bij lange na niet de duurste stad ter wereld. Maar in de jaarlijkse ‘Cost of Living Index’ van het Britse weekblad The Economist was de metropool het afgelopen jaar wel de snelste stijger: de stad steeg met 23 plaatsen naar plek 59 op de lijst. Tegelijkertijd is de stille armoede in de stad de laatste jaren gegroeid. Volgens Coneval, het federale instituut dat armoedecijfers bijhoudt, kan anno 2018 iets minder dan 40 procent van de hoofdstedelingen niet van het maandelijkse salaris rondkomen.

Volgens experts ligt die snelle stijging vooral aan de inflatie. Banxico, de nationale bank, verwacht dat die dit jaar tot boven de 4 procent zal stijgen. Dat is dan vooral vanwege de in de afgelopen jaren sterk gestegen benzineprijzen en vanwege de onzekerheid over de toekomst van Nafta, de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Die is voor de Mexicaanse export van groot belang, maar op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump wordt er opnieuw over onderhandeld.

“Vooral de benzineprijzen spelen een belangrijke rol”, zegt Ana Laura Martínez van het Mexicaanse Instituut voor Competitiviteit. “Die hebben een domino-effect. Als de benzine duurder wordt, worden vanwege hogere transportkosten alle producten duurder.”