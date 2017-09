Mexico opgelucht na zware aardbeving

De inwoners van Mexico-Stad houden er al jaren rekening mee. Na de aardbeving van 1985, die grote delen van de stad verwoestte en die aan vele duizenden mensen het leven kostte, was het een kwestie van tijd voor de volgende grote beving zou toeslaan.

Lees verder na de advertentie

Donderdagnacht was het zover, maar ondanks enkele tientallen doden en flinke schade in plaatsjes in de zuidelijke deelstaten Chiapas en Oaxaca, nabij het epicentrum, lijkt het land een herhaling van de catastrofe van een kwart eeuw geleden bespaard gebleven.

Dankzij het seismisch alarm konden de

meeste inwoners van Mexico-Stad tijdig

hun huizen verlaten.

Met een kracht van 8,1 op de Schaal van Richter was de beving de zwaarste die Mexico in ruim een eeuw meemaakte. Het epicentrum lag op ongeveer zevenhonderd kilometer ten zuiden van de hoofdstad, niet ver van de kust van Chiapas. Beelden uit enkele kleinere steden in die deelstaten tonen ingestorte huizen, winkels en hotels en flinke scheuren in straten en wegen. Vrijdagavond was het dodental opgelopen tot 36; Oaxaca betreurde met 25 doden de meeste slachtoffers.

61 naschokken Ook in buurland Guatemala zorgde de aardbeving voor schade en enkele gewonden. Dirk Janssen, de Nederlandse ambassadeur in Panama, bevond zich op het moment van de beving in het populaire toeristenstadje Antigua, iets ten noorden van Guatemala-Stad. “Ik denk dat dit in heel het land voelbaar was”, liet hij via Twitter weten. “Het was lang en hard.” De tekst gaat verder onder de tweet In de uren na de beving kwam de hulpverlening in het zuiden van Mexico meteen op gang; in Chiapas en Oaxaca werd de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de autoriteiten zaten vrijdagochtend nog zo’n anderhalf miljoen mensen zonder stroom en volgden na de beving 61 naschokken. President Enrique Peña Nieto waarschuwde zijn landgenoten dat een stevige nabeving met een kracht van 7.0 op de Schaal van Richter nog tot de mogelijkheden behoort.

In pyjama In Mexico-Stad galmde ongeveer twee minuten voor de beving toesloeg het zogeheten ‘seismisch alarm’ door de straten, waardoor de meeste burgers tijdig hun woningen konden verlaten. Veel mensen snelden in pyjama en met huisdieren de straat op. Echte schade was er evenwel niet in de metropool, maar met name de hogere gebouwen schokten hevig. In een op sociale media wijdverspreid filmpje was te zien hoe de top van de Engel van de Onafhankelijkheid, een iconisch monument in het centrum van de stad, flink bewoog. Tekst loopt door onder foto Het ingestorte gemeentehuis van Juchitan de Zaragoza in de deelstaat Oaxaca. © AFP De beving van donderdag toonde wel aan dat Mexico-Stad anno 2017 goed is voorbereid op zware aardbevingen. Dit in tegenstelling tot 1985, toen honderden gebouwen instortten, de hulpdiensten langzaam en chaotisch reageerden en volgens sommige schattingen wel 30.000 mensen omkwamen. De Mexicaanse hoofdstad was de eerste in de wereld die een seismisch alarm ontwikkelde, en in de jaren na de catastrofale beving van ’85 ontwikkelden de lokale autoriteiten effectieve veiligheidsprotocollen, onder andere door aardbevingsoefeningen op grote schaal in scholen en kantoorgebouwen. Tekst loopt door onder foto In Juchitan de Zaragoza liepen ook veel woonhuizen ernstige schade op door de zware aardschok. © AFP

Katia Koningin Máxima was op het moment van de beving ook in Mexico vanwege haar werk voor de Verenigde Naties. De Rijksvoorlichtingsdienst liet aan persbureau ANP weten dat ze ongedeerd is en volgens planning deze vrijdag weer naar Nederland vliegt. Het is nog niet bekend of er nog andere Nederlanders in het getroffen gebied zijn. "We volgen de situatie op de voet en zoeken uit of er Nederlanders bij betrokken zijn", zei een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken. Er loert nog een gevaar voor Mexico: orkaan Katia. Die bevindt zich ten zuidoosten van de stad Tampico, gelegen aan de Golf van Mexico. De orkaan bereikt naar verwachting vrijdagavond of zaterdagochtend de Mexicaanse kust en brengt windstoten met zich mee van zeker 140 kilometer per uur. Het leger heeft al hulptroepen gestuurd naar de regio en er zijn verschillende schuilplaatsen ingericht. Op de kaart van Mexico is het pad van orkaan Katia te zien en de locatie van de aardbeving met kracht 8,1. © Infografieken Nederland

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.