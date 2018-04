Mexico en de EU vinden elkaar

Gevoel voor timing hebben ze wel: een dag voordat de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto zijn rondje Europa begon, sloten de EU en Mexico een principehandelsakkoord. Zo valt er onderweg wat te vieren. Na twee dagen Duitsland is Peña Nieto vandaag met zijn echtgenote in Nederland voor een officieel bezoek. Op het programma staan een lunch met koning Willem-Alexander en koningin Máxima op paleis Noordeinde en een diner met premier Mark Rutte op het Catshuis.

Het bezoek moet niet alleen politieke betrekkingen verstevigen, maar ook de economische samenwerking vergroten. Daarbij krijgen de thema's energie en offshore, maritiem, water, agro-food en infrastructuur bijzondere aandacht. Vanochtend is er eerst een rondetafelgesprek bij ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Aan tafel bij Peña Nieto zitten onder meer Shell, Vopak (opslag van onder andere olie en gas), Philips, Heineken, banken (ING, Rabobank), baggeraars (Van Oord, Boskalis), scheepsbouwer Damen en de Rotterdamse haven.

Nieuwe kansen

"Dit is het uitgelezen moment om de kansen en obstakels voor verdere samenwerking te bespreken", zegt een woordvoerder van VNO-NCW. Door het nieuwe handelsverdrag tussen de EU en Mexico, dat het oude verdrag uit 2000 moet vervangen, vervallen de invoertarieven voor vrijwel alle goederen, waaronder landbouwproducten. Dat schept nieuwe kansen, zegt VNO-NCW. En Nederland is nu al de tweede investeerder na de VS.

Het verdrag met Mexico laat zien dat je goed zaken kunt doen met de EU, leek commissaris voor handel Cecilia Malmström zaterdag te willen zeggen. De onderhandelingen hadden nog geen twee jaar geduurd, merkte ze op, en zonder de Amerikaanse president bij naam te noemen verwees ze naar het protectionisme waar Trump voor staat. "Het akkoord van vandaag is een duidelijke boodschap voor andere partners dat het mogelijk is om bestaande handelsrelaties te moderniseren als beide partners geloven in de verdiensten van openheid en vrije en eerlijke handel."

In december sloot de EU al een handelsakkoord met Japan. Naast Mexico nog een land waarop Trump zijn gifpijltjes afvuurt vanwege een handelstekort. Brussel ligt zelf ook in de clinch met Washington, vanwege dreigende heffingen op staal.

Dat de onderhandelaars van Mexico en de EU zaterdag tot een overeenkomst kwamen, was volgens website Politico te danken aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij had de druk opgevoerd omdat Peña Nieto zondag de grote industriële handelsbeurs van Hannover zou openen. Mexico is daar speciale gast met een eigen paviljoen. Verder stond een bezoek aan Volkswagens hoofdkwartier in Wolfsburg op het programma.