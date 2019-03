Mexicaanse topschutter Gabriela Bayardo mikt op Nederlands paspoort en Spelen

Dat Gabriela Bayardo naar Nederland is gekomen, kan voor de schietsport in dit land een schot in de roos zijn. De in Mexico geboren boogschutter behoort tot de top van de wereld en kan volgend jaar in Tokio de eerste Nederlandse vrouw op de Spelen zijn sinds 1996.

Sinds november combineert ze het schieten met school. Vier dagen in de week buigt ze zich over de Nederlandse taal en de cultuur. Het eerste in­bur­ge­rings­exa­men staat op de agenda voor 16 mei

Zo ver is het evenwel nog niet. Bayardo moet in ieder geval haar inburgeringscursus met goed gevolg afronden, want zonder Nederlands paspoort is olympische deelname uitgesloten.

Liefde Bayardo verblijft nu een jaar in ­Nederland, dankzij de liefde. Tijdens wedstrijden in haar geboorteland ontmoette ze de Nederlandse compoundschutter Mike Schoessler en niet veel later kregen ze een relatie. Omdat ze vreesde dat een langeafstandsrelatie geen stand zou houden, besloot ze naar Nederland te verhuizen. Ze nam afscheid van haar ­familie en het succesvolle Mexicaanse recurveteam. Op de Olympische Spelen van 2016 maakte Bayardo (25) deel uit van die formatie die in Rio als vijfde eindigde. Vorig jaar behaalde Mexico in eigen land de WK-finale, toen zonder Bayardo. Door haar keuze voor Nederland mocht ze een jaar lang niet aan internationale wedstrijden deelnemen. In juni is ze er wel bij als de mondiale ­titelstrijd in Den Bosch wordt gehouden. Met een vertraging van een jaar toch een WK voor eigen publiek. “Ja, grappig”, zei Bayardo vorige week tijdens een persbijeenkomst in Helvoirt. In Den Bosch wordt niet alleen gestreden om de medailles, maar op de Parade in de Brabantse stad zijn ook olympische tickets te verdienen. Voorlopig staat het leven van Bayardo echter niet alleen in het teken van sport. Sinds november combineert ze het schieten met school. Vier dagen in de week buigt ze zich over de Nederlandse taal en de cultuur.

Slagen Het eerste inburgeringsexamen voor Bayardo staat op de agenda voor 16 mei, toevallig ook de dag dat bondscoach Ron van ’t Hoff de WK-teams presenteert. Zelf heeft de inwoonster van het Limburgse Nuth (‘Lekker rustig, maar één straat’) goede hoop dat het gaat lukken. “Het gaat steeds beter”, zegt ze in het Engels. “Ik versta de woorden goed, maar het spreken gaat nog moeizaam. Mijn doel is om in een keer te slagen.” Mocht Bayardo de cursus succesvol afsluiten, dan wacht haar een nieuwe, sportieve uitdaging: plaatsing voor de Spelen. En ook dat is geen simpele opgave, want de ­Nederlandse vrouwenploeg behoort niet tot de wereldtop. In tegenstelling tot die van Mexico, de mondiale nummer vier die met Aida Roman en Mariana Martinez (respectievelijk zilver en brons in 2012 in Londen) twee olympische medaillewinnaars in huis heeft. Bayardo heeft geen spijt van haar keuze voor Nederland, maar ze mist wel haar familie en het Mexicaanse eten. Voor haar ouders kwam het vertrek hard aan, zegt ze, al woonde ze al lange tijd niet meer in haar geboortestad Tijuana, maar in Mexico City, waar ze trainde met de Mexicaanse ploeg. “Ze hadden nooit verwacht dat ik een buitenlandse vriend zou krijgen en dat ik het land zou verlaten.”

Goede vorm Vorig jaar toonde Bayardo haar kwaliteiten als boogschutter. In haar eerste wedstrijd voor Nederland werd ze vierde op de World Cup in Sjanghai. Die prestatie bracht haar naar de 21ste plaats op de wereldranglijst. Ook in het afgelopen indoorseizoen liet ze zien dat het met haar vorm wel goed zit. “Ik voel nu minder druk dan in Mexico, waar de concurrentie onderling heel groot was”, aldus Bayardo, “Ik voel me hier vrijer.” Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op haar inburgeringsexamen, slaat Bayardo de World Cup in Sjanghai (van 6 tot 12 mei) over. Als ze verlost is van de studieverplichtingen is ze vastbesloten naar de Spelen in Tokio te gaan. In 1996 waren Christel Verstegen en de genaturaliserde Russin Ludmilla Arzhannikova in Atlanta de laatste vrouwelijke Nederlandse olympische schutters.

De Route naar Tokio Op papier is de makkelijkste weg naar de Olympische Spelen van Tokio de teamroute: Nederland moet dan op het WK in Den Bosch, 10-16 juni, in de top-acht eindigen. Voor de mannenploeg, met wereldtoppers als Sjef van den Berg, Steve Wijler en Rick van der Ven, is dat een realistisch doel, meent bondscoach Ron van ’t Hoff . Voor de vrouwen, die anders dan de mannen geen geld van NOC-NSF krijgen, ligt dat anders. Die hebben alleen Gabriela Bayardo als topschutter. Lukt het ze niet, dan kan de geboren Mexicaanse zich individueel plaatsen. Op de Europese Spelen in Minsk kan zij zich ook voor het nieuwe olympisch onderdeel mixed-team kwalificeren.

