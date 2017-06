Mexicaanse regering onder vuur vanwege afluisteren journalisten en activisten

Mexicaanse journalisten en activisten waren onlangs doelwit van een grootschalige spionageoperatie. Dat blijkt uit een rapport dat mensenrechtenorganisaties maandag presenteerden in Mexico-Stad. Het nieuws heeft de Mexicaanse regering, die zwaar onder vuur ligt door recente moorden op journalisten, ernstig in verlegenheid gebracht.

Volgens de auteurs van het rapport hebben onbekenden de laatste twee jaar middels agressieve software geprobeerd de mobiele telefoons van kritische verslaggevers en activisten te infiltreren. Doelwit waren onder anderen de gerespecteerde onderzoeksjournalisten Carlos Loret de Mola en Carmen Aristegui, de zoon van laatstgenoemde, en prominente mensenrechtenorganisaties Centro PRODh en denktank IMCO.

De slachtoffers ontvingen alarmerende sms’jes, waarin bijvoorbeeld stond dat een familielid was verongelukt, met daarin een link. Werd die gevolgd, dan installeerde zich een spionageprogramma op de mobiele telefoon. De software neemt de telefoon ongemerkt volledig over, heeft toegang tot contactinformatie, e-mails en berichten, registreert wat de gebruiker typt en kan zelfs de microfoon van de telefoon gebruiken om als afluisterapparaat te dienen.

Pegasus

Onderzoekscentrum Citizen Lab van de Canadese Universiteit van Toronto heeft de software geïdentificeerd als Pegasus, een programma ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO Group. Pegasus wordt alleen verkocht aan overheden en mag volgens de ontwikkelaar slechts worden gebruikt om terrorisme en de georganiseerde misdaad te bestrijden. De Mexicaanse federale regering is een belangrijke klant van NSO en heeft volgens openbare overheidscontracten ook Pegasus ingekocht.

Volgens Citizen Lab is het onmogelijk te traceren wie de sms’jes verstuurde, maar zowel de auteurs van het onderzoeksrapport als de doelwitten van de software verdenken de Mexicaanse regering ervan achter de spionage-operatie te zitten.

Wat nog meer, mijnheer de president? Wat gaat er nog komen? Carmen Aristegui

De slachtoffers zijn zonder uitzondering critici van de regering van president Enrique Peña Nieto. Bovendien ontvingen ze de sms’jes juist op het moment dat ze bezig waren met activiteiten die de regering in verlegenheid brachten. Zo werden Aristegui en Loret de Mola doelwit toen ze onderzoek deden naar respectievelijk corruptie en buitenrechtelijke executies door het leger, en werd Centro PRODh belaagd terwijl het de families van verdwenen studenten bijstond.

“Wat nog meer, mijnheer de president? Wat gaat er nog komen?”, zei Aristegui maandag scherp. Ze is vooral woedend dat haar 16-jarige zoon ook doelwit was. “Vindt u het niet sinister dat u tot zoiets extreems in staat bent als het bespioneren van een puber?”

De Mexicaanse overheid ligt al zwaar onder vuur, nadat liefst zes journalisten zijn vermoord. Het spionageschandaal komt dan ook op een delicaat moment voor president Enrique Peña Nieto; volgens de Mexicaanse wet is het bespioneren van de eigen burgers zonder toestemming van een rechter uitdrukkelijk verboden. De regering ontkent alle aantijgingen dan ook met klem. “Er is geen enkel bewijs dat wij dit hebben gedaan”, zegt presidentieel woordvoerder Daniel Milán.