Mexicaanse politie ontdekt 35 lichamen in massagraven

In de Mexicaanse staat Jalisco zijn deze week 35 lichamen ontdekt in verschillende massagraven. Dat maakte openbaar aanklager Gerardo Octavio Solis bekend. De meeste lichamen werden ontdekt op het terrein van een boerderij in de gemeente Zapopan. Daar zijn tot dusverre 27 lichamen geborgen.

Lees verder na de advertentie

‘De 27 lichamen die we hebben gevonden, zijn van personen die opgesloten zaten. We hebben er tot op heden slechts twee kunnen identificeren’, zei Solis op een persconferentie. Het aantal doden zou zelfs nog verder kunnen oplopen als de graafwerkzaamheden worden hervat. ‘We graven op meer dan drie meter diepte, met zware machines’, aldus Solis.

Schedels In Guadalajara, de hoofdstad van de staat, zijn schedels van zeven personen en andere menselijke resten gevonden op het terrein van een huis. In datzelfde huis werden eerder deze maand negen mensen gered die daar gemarteld werden. Een laatste lichaam werd gevonden onder de binnenplaats van een appartement in de gemeente Tlajomulco. Ook daar zouden vermoedelijk nog meer slachtoffers kunnen liggen. Momenteel zijn er 40.000 personen vermist in Mexico. Het land gaat gebukt onder een golf van drugsgeweld. Het geweld laaide op nadat toenmalig president Felipe Calderon in 2006 het leger had ingezet in een grote operatie tegen de drugshandel. © AFP

Lees ook: