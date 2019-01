Meubels, gloeilampen en een enkele flatscreen aangespoeld op Waddenstrand

Het containerschip MSC Zoe verloor de containers in de wateren boven het Duitse eiland Borkum. Door de stroming en wind belandden een aantal op Vlieland en Terschelling. Het schip kan in totaal 129.000 containers vervoeren.

In drie van de containers zit organisch peroxide in poedervorm. De kustwacht waarschuwt mensen die de peroxide vinden, er niet aan te komen en de hulpdiensten te bellen.

Strandjutters

Maar in de overige containers zitten allerhande spullen. Ingepakte meubels van Ikea, poppetjes van My Little Pony en dozen vol gloeilampen spoelden aan op de stranden. Mensen zijn dan ook massaal aan het jutten geslagen.

© Amber Beckers, ANP/HH

Mensen die aangespoelde spullen vinden op het strand, mogen die gewoon meenemen. Volgens de gemeente Terschelling hebben de goederen ‘door contact met het zeewater geen waarde meer’. Maar gesloten containers moeten dicht blijven, benadrukt de gemeente.

Het is volgens de woordvoerder van de kustwacht aan de gemeente om actie te ondernemen tegen het meenemen van de aangespoelde spullen, waaronder IKEA-meubels die nog in de verpakking zitten, speelgoed, auto-onderdelen, gloeilampen en stoeltjes. Op Twitter dook een foto op van iemand die een flatscreen-tv meesjouwt. Al is maar de vraag of het ding nog werkt.