Metamorfose Holland Acht pakt goed uit ondanks juichende Duitsers

Dat was een zuur beeld, maar de bemanningsleden van de vernieuwde Holland Acht waren toch trots op hun prestatie op de EK. Na een serie derde plaatsen klom de ploeg eindelijk een plaatsje op het erepodium: zilver.

De zege van Duitsland, dat al bijna twee jaar ongeslagen is in finales, lag in de lijn der verwachting. Nederland moest de Duitsers in het tweede deel van de race laten gaan en leverde daarna nog een harde strijd met Roemenië om de tweede plaats. Uiteindelijk dus lachende gezichten bij de prijsuitreiking. “Natuurlijk wilden we winnen, maar ik ben blij hoe het is gegaan”, zegt Mechiel Versluis. “We hebben de race mooi aangevlogen.”

Als enige nog over

Versluis is met Boudewijn Roëll nog de enig overgebleven roeier van de olympische ploeg die in 2016 in Rio brons veroverde. Dit jaar onderging de bemanning een metamorfose, met de twee Amerika-gangers Simon van Dorp (21) en Maarten Hurkmans (20) als opvallendste nieuwelingen. Het tweetal studeert en roeit al een aantal jaren in de Verenigde Staten (Van Dorp in Washington en Hurkmans in Californië) en maakt sinds dit jaar deel uit van de Holland Acht.

We hebben een mooie combinatie van bevlogenheid en ervaring Roeier Mechiel Versluis

“Het zijn jonge talenten die er onbevangen ingaan”, zegt Versluis over de nieuwe dynamiek die door hun komst in de boot is ontstaan. “Ze zijn heel positief en fanatiek. Dat herinner ik me wel van toen ik in de aanloop naar de Spelen van Londen in de acht kwam. Ik was ook zo jong en nu ben ik wat meer berekend. We hebben een mooie combinatie van bevlogenheid en ervaring.”

“Ze zijn allebei boven de honderd kilo en fysiek ontzettend sterk”, vult bondscoach Mark Emke op het Strathclyde Country Park aan. “Het is lekker om zulke jongens erbij te hebben. Met Bram Schwarz heb ik ook zo’n jongen op slag in de vier zitten. Ook hij is fysiek dik in orde, maar hij is ook een technisch heel goede roeier. Hier en daar zitten mensen die we graag inpassen en die de boot compleet maken.”