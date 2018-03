Met Zonik heeft Gal het paard van de toekomst

Plots is er sprake van enige opwinding in de inrijdbak. Tijdens de warming-up voor de kür op muziek is verdwaald strotouw verstrikt geraakt in het hoefijzer van het linkerbeen van Glock's Zonik N.O.P. Ongeruste mensen snellen toe en Edward Gal kijkt vanaf de rug van de zwarte hengst toe hoe geprobeerd wordt de streng met een waterpomptang te verwijderen. Dat lukt niet helemaal, ook niet na een tweede poging.

Het incident heeft geen nadelige invloed op ruiter en paard. Tien minuten later werken Gal en Zonik een prima kür af in de wereldbekerwedstrijd van de 51ste editie van Indoor Brabant.

Voor 8000 toeschouwers legt de combinatie beslag op de tweede plaats achter de ongenaakbare Duitse Isabell Werth met Emilio 107. Met als beloning een ticket voor de wereldbekerfinale van volgende maand in Parijs.

Enorme voldoening

Dat Gal en Zonik er op 13 en 14 april bij zijn in de Franse hoofdstad is opmerkelijk. In pas de derde werelbekerwedstrijd valt de combinatie opnieuw in de prijzen, net als eerder in Londen (derde) en Amsterdam (tweede). Na de kür in Den Bosch straalt Gal van blijdschap en trots. "Het is een fijn gevoel dat je weer een paard hebt dat het allemaal kan", zegt de dressuurruiter uit Oosterbeek.

Zonder zijn naam te noemen geeft het Gal enorme voldoening dat hij eindelijk een opvolger heeft van Totilas, het toppaard dat in 2010 werd verkocht aan de Duitser Paul Schockemöhle. Iedereen in de Brabanthallen is het erover eens dat Zonik het paard van de toekomst is. "Voor mij in ieder geval wel", lacht Gal. Hij beaamt de woorden van collega-ruiter en partner Hans-Peter Minderhoud: er is niets wat dit paard niet kan.

De in Denemarken gefokte Zonik werd eind 2012 gekocht door de wapenhandelaar Gaston Glock uit Oostenrijk, de steenrijke sponsor van Gal en Minderhoud. Een speld in de hooiberg noemt Minderhoud de jonge hengst die woensdag tien wordt. "Hij kwam bij ons toen hij vijf was. Je voelde meteen dat hij vlug was, sensibel en alert reageerde. En dat hij voor je door het vuur wil gaan. Hij is zeker geen luie slaperd."

Minderhoud, die in Den Bosch met Zanardi twaalfde werd, prijst ook de nuchterheid in de bovenkamer van Zonik. Een volle hal binnenrijden kun je niet oefenen. Het incident met het strotouw vlak voor de wedstrijd vormde geen enkele belemmering voor een puike kür. Ook Gal verbaast zich bijna dagelijks nog over de snelle progressie die de hengst maakt.

"De eerste keer dat ik op hem zat, had ik al een goed gevoel qua energie en looplust", zegt Gal, in 2010 met Totilas in Den Bosch winnaar van de wereldbekerfinale. "We hebben hem gekocht toen hij vijf jaar was en het is en blijft een gok. Je kunt wel zien hoe ze bewegen, maar je weet niet hoe ze het gaan doen en of ze het kunnen leren. Dat weet je pas als je met hem aan de slag gaat."