Met zijn tijdritmentaliteit kan Dumoulin alsnog de Giro winnen

Tom Dumoulin is een zij-instromer. Wielrennen, daar heeft hij als kind niets mee. Hij doet aan voetballen en atletiek. Fietsen komt pas later, als hij zich op vijftienjarige leeftijd aansluit bij wielervereniging Bergklimmers in het Limburgse Stein.

Iets meer dan tien jaar later is de Maastrichtenaar (26) een van de favorieten voor de eindzege in de Ronde van Italië. Gezien zijn relatief late start een uitzonderlijk knappe situatie, zegt Bert Smeets, een van zijn eerste ploegleiders.

Een rustige, slimme jongen, die meer wedstrijden afstapt dan uitrijdt

Smeets zorgt er met een vriendendienst voor dat Dumoulin in 2008 zijn eerste ploeg vindt. Als ploegmanager bij PPL wordt Smeets bij een kermiskoers op de schouder getikt. Het is Bergklimmers-trainer Harrie Riem. Of er nog plek is voor 'het grootste talent dat ooit in Limburg heeft rondgereden'.

Nooit eerder heeft Riem een renner zo genoemd. Maar Smeets twijfelt. Hij kent hem wel, die Tom. Een rustige, slimme jongen, die meer wedstrijden afstapt dan uitrijdt. Bovendien, alle talenten uit Limburg rijden al bij hem. Hij heeft Dumoulin niet nodig.

Riem zet door. En Smeets stemt toe. Hij vertrouwt zijn vriend. "Ik zei tegen Harrie dat Tom de volgende dag kon bellen om een afspraak te maken. Hij hing dezelfde avond aan de telefoon."

Tom Dumoulin © AFP

De beste prof "Tom wilde geen prof worden, nee. Hij wilde de beste prof ter wereld worden", herinnert Smeets zich. "Weet je wel wat je zegt, vroeg ik hem. Zijn antwoord: als ik me dat niet realiseer, dan had ik het nooit gezegd." Ambitie genoeg voor de jonge student, die na zijn gymnasium het fietsen combineert met de studie bewegingswetenschappen. Aart Vierhouten, destijds bondscoach van de Nederlandse jeugd, neemt Dumoulin in 2010 mee naar Portugal, voor zijn eerste meerdaagse koers. Dumoulin wint er een tijdrit en het eindklassement. Een wow-moment, maar Vierhouten merkt wel iets anders. Dumoulin kan een korte periode heel goed zijn, maar daarna valt hij vaak ver terug. Tom wilde geen prof worden, nee. Hij wilde de beste prof ter wereld worden Bert Smeets Dumoulin wil weten waarom het gebeurt, en bekijkt trainingsschema na trainingsschema. Het tekent de persoon, aldus Vierhouten. "Studie was ook zijn passie. Met die achtergrond ging hij veel dingen staven aan bewijs. En begrijpen. En oppikken." Dumoulin kiest ervoor zich te specialiseren op de tijdrit. Vierhouten: "Als jongens die op hun negende beginnen op hun twintigste goed zijn, is dat logisch. Tom begon laat, met weinig geschiedenis in training. Toch reed hij al sterk. Dat gaf aan hoe goed hij was." Tekst loopt door onder afbeelding. Tom Dumoulin © AP

Tijdrittitel In 2014, als hij bij het team rijdt dat nu Sunweb heet, verovert hij zijn eerste grote prijs: de Nederlandse tijdrittitel. In 2016 pakt hij die trui weer, wint de Giro-proloog, twee tijdritten in de Tour de France en wint hij zilver op de Spelen in Rio. Dat hij deze Giro de tijdrit wint, anderhalve week geleden, mag daarom geen verbazing heten. Wel dat hij vorige week zaterdag in de roze trui een etappe wint. Bergop. Want klimmen is nooit de specialiteit van Dumoulin geweest. Hij rijdt omhoog op vermogen. Soms gaat het goed, en verbaast hij zichzelf ook. Zoals in de Ronde van Spanje in 2015, waar hij pas in de voorlaatste rit uit de leiderstrui wordt gereden. Gisteren had Dumoulin ook een slechte dag. Hij verloor de roze leiderstrui Vierhouten weet al sinds hij met Dumoulin werkte dat hij het talent heeft goed te klimmen. Dat was na twee trainingen duidelijk, vertelt hij. Een trainingsrondje dat de oud-prof destijds had uitgezet rond de Posbank eindigde met vijf rondjes van vijf kilometer. "Tom kwam vijf keer lachend als eerste boven." Vierhouten hoopt zondag op de tijdritmentaliteit van Dumoulin. "In de koers moet je met het mes tussen de tanden rijden. Gelukkig straalt hij kracht uit en niet, zoals in die Vuelta, paniek."

Vijftien seconden Dumoulin moest zaterdag in de laatste bergetappe vijftien seconden prijsgeven op zijn belangrijkste concurrenten en zakte naar de vierde plaats in het algemeen klassement. De Limburger moet veertien seconden goedmaken op nummer twee Vincenzo Nibali en tien seconden op Thibaut Pinot, die de etappe van Pordenone naar Asiago won. Zondag heeft Dumoulin 29,3 kilometer in de individuele tijdrit van Monza naar Milaan om de achterstand op de drie renners voor hem goed te maken.

