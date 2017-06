Met Yad Vashem had Kohl weinig op

Ik geloof niet dat Kohl een mens was voor grote visioenen; zulke mensen moesten volgens die andere overleden bondskanselier – Helmut Schmidt – niet in de politiek maar naar de dokter.

Lees verder na de advertentie

Kohls machtsgevoel was eerder pragmatisch, denk ik, maar niet richtingloos. Zijn streven om van Duitsland vooral een Europees Duitsland te maken was sterk, net als zijn inspanning om de angst voor het omgekeerde – een Duits Europa – weg te nemen. Bovendien had hij een sterk ontwikkeld gevoel voor symboliek.

Zo win je dus verkiezingen. Je houdt van je land, zonder iemand te hoeven haten. Toenmalig Yad Vashem-directeur Yaacov Lozowick

Onvergetelijk is die foto uit 1984, in Verdun, waar hij hand in hand staat met die veel kleinere, al door kanker getekende Franse president François Mitterrand, een spontane geste die van de Fransman was uitgegaan.

In juni 1995 bezocht hij het Holocaustmonument Yad Vashem in Jeruzalem en deze krant citeerde destijds zijn uitspraak dat hij zich schaamde voor wat in naam van Duitsland was aangericht. De man die hem toen in vloeiend Duits gedurende zeventig minuten rondleidde, toenmalig Yad Vashem-directeur Yaacov Lozowick, publiceerde deze week, 22 jaar na dato, de notitie die hij destijds van dat bezoek maakte. Een aardig inkijkje in hoe macht en symboliek werken.

'Ja, ja, ik begrijp het' Kohl wandelde door het Dal van de Verwoeste Gemeenschappen en brak de uitleg van zijn rondleider af met een ‘ja, ja, ik begrijp het’. De rotswanden in het Dal bestudeerde hij en zei dat de steensoort hem deed denken aan zijn geliefde Rijnland en hij begon te vertellen over de mooie kathedraal van Speyer en hoe die gloeide in de zonsondergang. Zo ging het de hele tijd, schreef de directeur, ‘hij heeft Yad Vashem nooit gezien, noch de betekenis ervan begrepen’. Lozowick bespeurde weinig behoefte aan reflectie bij zijn gast, die alleen maar parallellen leek te zoeken met de geschiedenis van Duitsland. ‘Mijn grootvader heeft ook iets dergelijks meegemaakt.’ Op een zeker moment trof het gezelschap een groep Duitse toeristen. Kohl zag ze onmiddellijk en ging op hen af om handen te schudden. ‘Wat goed dat jullie hier zijn’, zei hij en tot zijn begeleider zei hij: ‘Dit is ook Duitsland’. De directeur zag hier de beroepspoliticus aan het werk, zoals ook zijn houding veranderde toen tv-camera’s op hem werden gericht. ‘Hij leek ineens wel kleiner, en sprak van schaamte, herinnering en de toekomst.’ Direct erna sloot hij op luchtige toon weer aan bij de rondleiding en vertelde de directeur dat hij dunner haar had dan zijn vader. Intelligent, charmant en onberoerd, zo wandelde Kohl door Yad Vashem zoals je door Central Park zou wandelen, schreef de directeur. Om overal herinnerd te worden aan de schoonheid van zijn eigen land. Zo win je dus verkiezingen, schreef Lozowick. Je houdt van je land, zonder iemand te hoeven haten. Met de pijn en de last van het verleden hoef je je niet bezig te houden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.