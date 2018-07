Met verkiezingen in aantocht kampt België met een asfalttekort

In onder meer Ieper (West-Vlaanderen) moeten enkele wegwerkzaamheden daardoor worden stilgezet of uitgesteld. Ook elders in Vlaanderen blijven straten wat langer openliggen dan de bedoeling is.

Oorzaak is een tekort aan ­bitumen, een van de belangrijkste bestanddelen van asfalt (dat in de moderne vorm overigens een Belgische uitvinding is, uit 1870). Bitumen is een ruw aardolieproduct dat als bindmiddel voor het asfalt dient.

Door de droogte ligt het tempo van de weg­werk­zaam­he­den hoger dan in een periode met een normale hoeveelheid neerslag

Het aantal wegwerkzaamheden is, zoals zo vaak in een verkiezingsjaar (en heus niet alleen in België), hoger dan normaal.