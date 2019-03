Met triomfantelijke terugkeer boekt Guaidó een kleine zege op Maduro

Guaidó arriveerde op de luchthaven van de hoofdstad Caracas, waar hij werd opgewacht door aanhangers en Westerse diplomaten. De autocratische Venezolaanse president Nicolás Maduro had gedreigd de oppositieleider te arresteren, omdat hij een uitreisverbod had genegeerd dat hem was opgelegd door het hooggerechtshof.

Lees verder na de advertentie

“We beseffen welke risico’s we lopen”, aldus Guaidó tegen journalisten, waarna hij buiten de vlieghal vanaf het dak van een auto triomfantelijk zwaaide naar sympathisanten. Hij racete vervolgens door naar een protestmanifestatie in het oosten van Caracas. De oppositievoorman had de Venezolanen opgeroepen maandag en dinsdag te demonstreren tegen Maduro. “We zijn sterker dan ooit.”

Volgens de Venezolaanse regering is Guaidó een ‘marionet’ van de VS

Guaidó glipte zo’n anderhalve week geleden Venezuela uit, om vanuit buurlanden noodhulp te dirigeren naar Venezuela, maar die steun werd tegengehouden door regeringstroepen. Ook woonde hij in Colombia een benefietconcert voor zijn land bij dat was georganiseerd door de miljardair Richard Branson. En hij bezocht Zuid-Amerikaanse landen om de druk op te voeren op het bewind.

Met zijn aankomst vandaag op de luchthaven van Caracas plaatste de oppositieleider president Maduro voor een dilemma. Want als Maduro hem zou arresteren, zou dat voor de buitenwereld het autocratische karakter van zijn regime onderstrepen. De Amerikaanse regering had bovendien gewaarschuwd dat zij snel tot actie zou overgaan als Guaidó iets zou overkomen. Maar als Maduro de oppositieman ongemoeid liet, zou hij zijn eigen gezag ondermijnen. “Hij kan niet komen en gaan”, waarschuwde de president vorige week op tv-zender ABC. “Justitie heeft hem verboden het land te verlaten. Ik houd me aan de wet.”

© AFP PHOTO / JUAN GUAIDO’S PHOTOGRAPHY SERVICE

Miljoenen vluchtelingen Venezuela was, mede dankzij zijn oliereserves, ooit het rijkste land van Zuid-Amerika, maar is onder de linkse president Maduró en diens voorganger Hugo Chávez in een diepe crisis beland. Er is een acuut tekort aan voedsel en medicijnen en ruim drie miljoen Venezolanen zijn al gevlucht. Parlementsvoorzitter Guaidó riep zichzelf in januari uit tot interimpresident omdat Maduro zijn tweede termijn zou hebben veroverd met verkiezingsfraude. Hij ontpopte zich daarmee tot de grootste uitdager van Maduro tot nu toe, en kreeg steun van vijftig regeringen, vooral in Latijns- Amerika in Europa. Maar volgens de Venezolaanse regering is Guaidó een ‘marionet’ van de VS. Maduro gaat er prat op dat hij de enige rechtmatige president is en beschuldigt de Amerikanen van een poging tot een staatsgreep in zijn land. Zelf geniet hij nog steeds de steun van Cuba, Rusland en China. Lees meer over de crisis in Venezuela in ons dossier.

Lees ook: