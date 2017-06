Met takken voorkomen dat de brand overslaat naar de huizen

Toen de Nederlandse Liesbeth Weijs twee jaar geleden een vakantiehuis kocht in Figueiró dos Vinhos was brandveiligheid nou niet bepaald het eerste woord dat in haar hoofd opkwam. “Daar hebben we eigenlijk nooit over na gedacht, maar dat gaan we nu natuurlijk wel doen”, zegt Weijs door de telefoon vanaf haar vakantieadres.

Met simpele middelen kan je veel doen Liesbeth Weijs

Het huis van Weijs is gevestigd aan de rand van het gebied dat momenteel getroffen wordt door hevige bosbranden. Het vuur naderde gisteren op zo’n honderd meter. Dat was het moment waarop Weijs en haar buren - haar huis staat in een klein wijkje met zo’n negen andere panden - met takken naar de weg togen om het vuur te bedwingen. Met succes. Samen met de vrijwillige brandweer, de Burgerbescherming, lukte het om de brand niet te laten overslaan naar de andere kant van de weg. “Met simpele middelen kan je veel doen”, zegt Weijs.

Gewenning De Portugezen zijn inmiddels wel gewend geraakt aan bosbranden. Van de zuidelijke Europese landen - Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland en Spanje - wordt Portugal het vaakst getroffen. Dat heeft te maken met het extreme ontstekingsgevaar - Portugal kent veel dichtbegroeide bossen, denk aan de droge eucalyptusbomen. En dat is gevaarlijk. “Want hoe meer hout, hoe langer en intenser het brandt”, zegt brandpreventiedeskundige Peter van de Leur. “Om branden tegen te gaan moet je de opbouw van de bossen beperken. Dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat de hoeveelheid bomen en andere begroeiing in een gebied niet te hoog is per vierkante meter.” Brandweermannen nabij Capela Sao Neitel. © EPA

Vertrekken Naast dat ontstekingsgevaar speelt er nog een ander probleem. Veel van de Portugese bossen zijn in handen van particuliere eigenaren (zo’n 94 procent). Veel van hen investeren niet in goed onderhoud, omdat het te weinig oplevert. Dat betekent dat mensen wegtrekken uit de regio, gebieden worden verwaarloosd, en dat verhoogt het brandgevaar, schrijft de Portugese bosexpert Paulo Fernandes in een rapport. Weijs kent de aantallen die wegtrekken niet. Maar het valt haar wel op dat er weinig jonge mensen wonen in de buurt van haar vakantiehuis. “Er is hier geen werk.” Ik heb nooit geweten dat vuur zoveel lawaai maakt Liesbeth Weijs Daar direct achteraan: “Maar mensen zijn hier wel heel betrokken. Met deze brand valt me dat extra op.” Weijs vertelt dat een politie-agente een Portugese vrouw een zoen op de wang gaf om haar gerust te stellen. “Ik vond dat zo bijzonder.” Hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen, kan Weijs niet verklaren. Het is sowieso erg moeilijk om een bosbrand onder controle te krijgen, zegt Van de Leur. “Als verbindingswegen worden ingesloten kan je geen kant op. Brandweerpersoneel heeft in zo’n noodgeval wel eens succes gehad met het ingraven en je bedekken met aarde en takken. Dan maar wachten tot de brand is over geraasd. Maar zoiets is eerder een laatste redmiddel dan een strategie.” In dit geval heeft het niet geholpen. Weijs: “Deze brand is zo grillig. En het maakt een herrie, ik heb nooit geweten dat vuur zoveel lawaai maakt.” Lees ook: Vlucht van hier, klinkt het in het Portugese dorp

