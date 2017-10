Met plaatsvervangende schaamte en medelijden zagen de Britten May afgaan

De premier, die zich na de dramatisch verlopen verkiezingen al als een kreupele gazelle door Downing Street bewoog, lijkt nu helemaal voer voor de hongerige hyena’s op de backbenches. Houdt ze vol? Of is het einde in zicht?

Nog geen jaar geleden stond Theresa May te boek als een bloody difficult woman. Een ijzersterke madame, die niet met zich liet sollen en al helemaal niet over zich heen liet lopen. Onder haar leiding zou Groot-Brittannië er een uitstekende Brexit-deal uitslepen.

Van dat imago is sinds woensdag niets meer over. Conservatieven in de zaal en tv-kijkers op de bank voelden medelijden met hun minister-president. Medelijden. Het is een emotie die voor geen enkele leider goed is. Je moet respect afdwingen; geliefd of gevreesd zijn. Medelijden is iets wat je voelt voor het ontroostbare buurmeisje wier kat is weggelopen.

De media speculeren zich suf over de toekomst van de aangeslagen premier

En er zijn nog veel vragen. Hoe kon een activistische comedian (berucht om dit soort acties) zo eenvoudig bij de premier op het podium komen om haar een zogenaamde ontslagbrief namens buitenlandminister Boris Johnson aan te bieden? De komiek Simon Brodkin had gewoon een accreditatie gekregen, zonder dat hij goed was nagetrokken.

En hoe konden enkele magneetletters uit de spreuk ‘Building a country that works for everyone’ achter Theresa May van de muur vallen? In de slotfase van de speech, die vanwege haar onophoudelijke hoestbui de hele zaal deed snakken naar het einde, brokkelde tot overmaat van ramp de partijslogan af. Live op televisie. Eerst de F, toen de laatste E van ‘everyone’. De aanhoudende staande ovaties zouden de oorzaak zijn.