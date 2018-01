Met ov-fiets is er nog een wereld te winnen

De NS maakten vandaag bekend dat in 2017 een recordaantal van 3,2 miljoen ritten zijn gemaakt met de ov-fiets die bij treinstations zijn te huren. Het in 2003 geïntroduceerde systeem is daardoor veruit de meest gebruikte deelfiets van Nederland. In één jaar tijd steeg het aantal abonnementshouders van 200.000 naar 500.000. Die stijging werd veroorzaakt doordat de NS voor dat abonnement geen geld meer in rekening brengt.

Volgens Van Oort, universitair docent van de TU en adviseur bij Goudappel Coffeng, is het huidige succes van de ov-fiets geen reden om achterover te leunen. Want bij de treinstations is het nu redelijk goed geregeld, maar bij bushalten en metrostations is er vaak nog helemaal niets. Hij wijst op onderzoek van het nieuwe Smart Public Transport Lab waaruit blijkt dat tien procent van de treingebruikers hun weg vervolgen op de fiets. Bij bus- en metropassagiers is dat slechts één procent.

“Daar is kortom nog een wereld te winnen”, zegt Van Oort die onderzoek doet naar de verbinding tussen openbaar vervoer en fiets. “Vooral fietsenstallingen bij hoogwaardig – dat wil zeggen betrouwbaar, geregeld en snel - openbaar vervoer zoals metro, light-rail en Q-Liners zijn nu nog beperkt in aantal en omvang. En uitleenpunten van de ov-fiets zouden hier heel goed renderen.”

Betaalgemak

Nu doet zich hier het probleem voor dat de ov-fiets een onderdeel is van de NS en die voelden tot nu toe weinig voor uitbreiding naar andere plekken dan waar treinen komen. Dat is jammer vindt Van Oort, want de ov-fiets is een goed product. “Het abonnement is nu gratis en het betaalgemak is groot. Je laat je kaart zien en binnen een minuut na aankomst van je trein kun je op de fiets zitten.”

Bus en fiets kunnen elkaar versterken, maar daar moet wel op worden ingespeeld Niels van Oort

Het succes van de ov-fiets past volgens Van Oort naadloos in de stijgende populariteit van de fiets in het algemeen. “Dat is met name het geval bij mensen in de grote steden, jongeren en hoogopgeleiden. De voordelen worden steeds duidelijker. Het is flexibel, je kunt de fiets makkelijker kwijt dan de auto, het is goed voor de gezondheid en het milieu. En nu openbaar vervoer betrouwbaarder wordt, komt de combinatie steeds meer in beeld. Mensen zijn moeilijk uit hun auto te krijgen, maar een goede en aantrekkelijke keten van fiets en ov is een sterk alternatief.”

Het vreemde is volgens Van Oort dat beleidsmakers bijvoorbeeld lang dachten dat bijvoorbeeld bus en fiets concurrenten van elkaar waren. “Nu beginnen we te zien dat ze dat juist niet zijn. Ze kunnen elkaar versterken, maar daar moet wel op worden ingespeeld. Gelukkig is ook het stallingsprobleem onderkend en wordt er veel gebouwd, maar we zijn nog lang niet klaar.”

Dat de ov-fiets een positieve invloed heeft op duurzaamheid en schonere lucht, staat voor Van Oort vast. De huurfiets is voor veel reizigers de reden om niet de auto maar de ov-variant te kiezen. “De ov-fiets heeft de deur-naar-deur reistijd verkort en is een aantrekkelijk alternatief.”