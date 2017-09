Met onschuldige ogen kreeg spionne Jeannie Rousseau alle info over Duitse raketten los

De vriend, wiskundige Georges Lamarque, vertrouwde haar toe dat hij een spionagenetwerk aan het opzetten was en vroeg of ze interesse had. Rousseau was toen al kortstondig in het Bretonse verzet actief geweest. Vlak na de Duitse bezetting had haar vader, een oudgediende van het ministerie van buitenlandse zaken, haar naar voren geschoven als tolk in haar woonplaats Dinard vanwege haar vloeiende Duits.

Lees verder na de advertentie

De Duitse officieren konden zich niet indenken dat het leuke vertaalstertje in staat was tot bot verraad

Alles wat ze in haar functie zoal opving, briefde ze door - totdat de Duitse inlichtingendienst zag dat er wel erg veel informatie vanuit Dinard naar Londen lekte. Rousseau werd door de Gestapo verhoord, maar concreet bewijs was er niet; al was het maar omdat de Duitse officieren zich niet konden indenken dat het leuke vertaalstertje in staat was tot bot verraad.

Vanuit haar nieuwe woonplaats Parijs ging ze voor Lamarques 'Druïden', zoals hij het spionagenetwerk doopte, voorzichtiger te werk. Ze was charmant, discreet, onopvallend en voor de Duitse officieren deel van het decor. Ze praatten in het bijzijn van de vrouw die ze kenden als Madeleine Chauffour openlijk over het geheime wapen dat in het oosten van Duitsland werd ontwikkeld en dat sneller dan een vliegtuig grote afstanden overbruggen kon: de V1 en V2.

Elk detail verankerde zich razendsnel in haar geheugen

Raketten Rousseau wist hun hierop alle details van de operatie te ontfutselen door steeds maar onschuldig grote ogen op te zetten en vol ongeloof te exclameren dat dit niet waar kon zijn en dat ze met haar aan het dollen waren. Een van de officieren toonde haar hierop tekeningen van de raketten, in de hoop het meisje zo eindelijk te kunnen overtuigen. Elk detail verankerde zich razendsnel in haar geheugen en werd later die avond gereproduceerd op het geheime Druïdenadres. Kort daarop kreeg de Britse premier Winston Churchill een rapport van ene 'Amniarix' vol informatie over beoogde lanceerplekken langs de Noordzeekust en de plaats waar de wapens werden getest. Peenemünde werd prompt gebombardeerd en de productie maanden vertraagd. De Britten waren zo onder de indruk van Amniarix' rapportages dat ze haar vlak voor D-Day naar Londen wilden halen voor debriefing. Bij de kust werden zij en twee collega-spionnen echter opgewacht door de Duitsers. Ze werd naar concentratiekamp Ravensbrück afgevoerd, maar ontliep het lot van de in 1944 gefusilleerde Lamarque doordat ze zich bij de poort meldde onder haar echte naam. De kampbewakers legden geen verband tussen Rousseau en de hun aangekondigde spionne Chauffour. Toen het Zweedse Rode Kruis haar in 1945 vrij kreeg, woog ze 30 kilo, had ze tuberculose en 'viel er een gordijn over haar geheugen'. Ze werd tolk bij de Verenigde Naties en sprak nooit over haar rol in de oorlog. Ook in de jaren negentig, toen bekend werd wie de geroemde Amniarix was en ze de ene na de andere onderscheiding kreeg, bleef ze bescheiden. "Dit deed je gewoon", verklaarde ze in een van de schaarse interviews. "Hoe had ik dit niet kunnen doen?" Jeannie Yvonne Ghislaine Rousseau de Clarens werd geboren op 1 april 1919 in Saint-Brieuc. Ze overleed op 23 augustus 2017 in Montaigu.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.