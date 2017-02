Met ongewone stijl vervolgt Ajax zijn weg in Europa

Veel heeft voetballend Nederland in Europa niet meer, en de criteria moeten al langer worden bijgesteld. Maar als dat in alle redelijkheid is gebeurd, kan niet anders worden gesteld dan dat de laatste vertegenwoordiger donderdag in tal van opzichten een verantwoorde prestatie leverde.

Volgens de regels van het Europese spel hield Ajax zich het echt niet veel mindere, zo niet gelijkwaardige Legia Warschau van het lijf. Een doelpunt van verdediger Viergever bracht de beslissing in de Arena (1-0), en veel symbolischer kon het niet. De verdedigers schraagden Ajax opnieuw, ook in de fase tot het einde waarin Legia Warschau wel degelijk aandrong. Zo baande Ajax zich een weg naar de laatste zestien in de Europa League in een stijl die zeker in Amsterdam ongewoon mag heten. De ploeg viel aan, zoals dat er wordt gevraagd, maar van meer belang was uiteindelijk het defensieve weerwerk – en dat is voorwaar wel eens anders geweest.

Puike Europese cijfers Na een groepsfase zonder nederlaag kan trainer Bosz daarmee in zijn eerste seizoen nog altijd puike Europese cijfers overleggen. Zijn voorganger Frank de Boer doorstond de eerste knock-outronde in het tweede Europese toernooi twee keer met Ajax, en sneuvelde beide keren in de volgende ronde. Veel zal afhangen van de loting, zoals altijd voor een Nederlandse club, maar Ajax maakt toch een iets steviger indruk, vooral in de geledingen die indertijd makkelijk werden opengereten. In de Arena hadden de Europese middenmoters elkaar weer opgezocht, na hun doelpuntloze evenwicht van vorige week, in een voor de hand liggende rolverdeling met nu iets andere verhoudingen. Ajax was uiteraard tot de aanval uitgenodigd. Legia Warschau had zich teruggetrokken, en het had zich in die gedisciplineerde speelwijze toch vaardiger getoond dan in Warschau. Dat was vooral in de slotfase van de eerste helft gebleken, zoals dat vaak in wedstrijden van deze aard gebeurt na een fase waarin de aanvallende ploeg geen gaatje had kunnen slaan. Ajax-speler Hakim Ziyech en Legia Warschau speler Lukasz Broz. © EPA

Geen grote kansen Daarvoor was Ajax toch te weinig slagvaardig geweest. Het had nu en dan aardig gecombineerd, maar juist op momenten waarop een kleine opening gloorde, had het aan snelheid ontbroken. Zo wisselde Ziyech goede (een schuiver op de paal) met aanhoudend twijfelachtige dingen af – naar internationale maatstaven net toch het verschil tussen middenmoot en subtop. Verder hadden alle pogingen van Ajax tot constructief spel voor rust een schot van Klaassen in het zijnet en een kopbal van hem over het doel opgeleverd, waarbij van grote kansen niet kon worden gesproken. Legia Warschau had opzichtig geloerd op zijn diepe spits, Kucharczyck. In de uitbraken oogde het spel soepeler dan vorige week, en gaandeweg was Ajax toch even teruggedreven. In het slotgedeelte van de eerste helft kwam Odjidja, die met Guilherme op het middenveld al hier en daar een prikje had uitgedeeld, in de doelmond een teenlengte tekort zo’n karakteristieke tegenaanval.

Jubel Opgelucht had de Arena vroeg in de tweede helft dan toch in jubel kunnen uitbarsten. Met nu weer een knap tikje had Ziyech een aanval verlengd, waarna doelman Malarz een schot van Younes half keerde en verdediger Viergever daarvan attent profiteerde (1-0). Het doelpunt trok prompt de Poolse stellingen in dubbel opzicht open: meer ruimte voor Ajax, meer aanvalsdrang van Legia. Die werd met toch iets van internationale standvastigheid weerstaan door Ajax. Meer dan een kansje voor verdediger Dabrowski en een schot van Kazaisjvili, beide gepareerd door de opnieuw betrouwbare doelman Onana, stond het niet toe. Kenmerkend was uiteindelijk de manier waarop eerst Viergever en later nog zijn kompaan Riedewald zich in de extra tijd voor de voeten van Kucharczyk en invaller Necid wierpen. Zo ‘on-Nederlands’ sleepte een Nederlandse ploeg, niet bij machte aan de overkant nog eens toe te slaan, de waardevolle cijfers over de streep, en dat op zich verdiende al een pluim – helemaal in deze schrale tijden.

