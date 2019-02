Met nog 103 dagen tot het WK, zoeken de voetbalvrouwen de weg naar de top

De Nederlandse voetbalvrouwen zijn maandag, 103 dagen voor de start van het WK in Frankrijk, begonnen aan deel twee van de voorbereiding op de mondiale titelstrijd. Na het trainingskamp van vorige maand in Zuid-Afrika is de selectie van bondscoach Sarina Wiegman neergestreken in Portugal voor de jaarlijkse strijd om de Algarve Cup.

Nederland begint het toernooi als titelverdediger, al moet het die eer delen met Zweden. Vorig jaar kon de finale tussen beide landen vanwege hevige regenval niet worden gespeeld, waarna Nederland en Zweden beiden als winnaar werden uitgeroepen. De omstandigheden zijn nu beter, zegt Wiegman telefonisch vanuit Lagos. “Goed weer, goed veld en goed getraind. De kop is eraf en dat is hartstikke fijn.”

In de groep van 23 speelsters die Wiegman voor het toernooi heeft geselecteerd ontbreken Anouk Dekker en Shanice van de Sanden. Beiden kampen met een bovenbeenblessure en sluiten naar verwachting weer aan in april, als de afsluitende fase van de voorbereiding begint. Terug zijn Stefanie van der Gragt en Daniëlle van de Donk die vorige maand vanwege blessures niet op het trainingskamp in Zuid-Afrika waren.

Zoals gebruikelijk heeft Wiegman een aantal jonge speelsters meegenomen naar Portugal: Ashleigh Weerden (19), Aniek Nouwen (19), Victoria Pelova (19), Liza Kop (20) en Inessa Kaagman (22). Van dat vijftal hebben alleen Kaagman (een wedstrijd) en Pelova (twee) al enige interlandervaring. “Je moet jonge speelsters die zich heel goed ontwikkelen altijd in de gaten houden”, zegt Wiegman. “Wij laten ze nu ruiken aan het team en wij kijken hoever ze zijn.”

De top

Op de trainingen en in de drie wedstrijden in de Algarve wil Wiegman niet alleen nieuwe speelsters aan het werk zien maar ook andere dingen uitproberen. Want, zegt ze, Nederland wil bij de top horen en dan moet je altijd op zoek gaan naar verbeteringen. Welke speelsters passen het best in de juiste speelstijl en kunnen speelsters ook op andere posities uit de voeten?

“Dat wil je nu getest hebben, want naarmate het WK dichterbij komt wil je een vaste groep hebben”, legt Wiegman uit. De kans is groot dat in de 23-koppige WK-selectie dertien speelsters zitten die er in 2015 op de mondiale titelstrijd in Canada ook bij waren. En die nu een gemiddelde leeftijd van 26,3 jaar hebben. “Ja, mooi hè. Het geeft aan hoe jong en talentvol we toen waren en nu nog zijn. En er zit nog veel rek in dit team.”

Na de Algarve Cup van 2018 merkte Wiegman op dat Nederland als Europees kampioen onder een vergrootglas lag. Zowel bij de concurrentie als bij het grote publiek. “Dat is alleen nog maar meer geworden”, zegt Wiegman. “En dat is wat we willen. Als je goede prestaties neerzet ontstaat zichtbaarheid en we willen gezien worden. We willen iedereen laten zien hoe goed we kunnen voetballen, dat is onveranderd gebleven.”

Wiegman, die in 2015 in Canada assistent was van Roger Reijners, slaat het WK als toernooi hoger aan dan het EK. Ze noemt de mondiale titelstrijd, die in Frankrijk voor de achtste keer wordt gehouden, het grootste vrouwenevenement ter wereld. Ze merkt het ook in Portugal, waar veel buitenlandse media aanwezig zijn. “Het EK was voor ons groot omdat het zoveel losmaakte en Nederland op zijn kop stond.”

Op het komende WK krijgen de drie beste Europese landen een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. In Canada werd Nederland in de achtste finales uitgeschakeld en liep het later in een kwalificatietoernooi met Zwitserland, Noorwegen en Zweden plaatsing voor de Spelen van Rio mis. Wiegman: “Wij willen naar de Olympische Spelen, dat lijkt mij duidelijk. Dat is een van onze doelstellingen. In Frankrijk willen we dat ticket voor de Spelen verdienen.”