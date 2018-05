Met Nederlandse hulp moet Manila weer de 'Parel van de Oriënt' worden

Ooit heette Manila de Parel van de Oriënt, maar na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog heeft ongeremde groei gezorgd voor een vervuilde en kwetsbare megastad. Als het aan de Filippijnse overheid ligt, keren die glorietijden terug. Met Nederlandse hulp ondergaat de baai van Manila de komende jaren een enorme transformatie, waarbij de metropool klimaatbestendig wordt en internationale allure krijgt.

Er moeten polders, dijken, bruggen en wegen komen, zonder de natuur en de 800.000 bewoners van sloppenwijken aan de kust schade toe te brengen. Op verzoek van de Filippijnen helpt Nederland nu een masterplan op te stellen waarin al die belangen gewogen worden. Vervolgens hopen Nederlandse ingenieursbureaus en baggerbedrijven vooraan te staan bij de aanbestedingen. Minister Kaag schreef het vorige week in haar beleidsnota: het Nederlandse bedrijfsleven kan geld verdienen met de ontwikkeling van landen en het klimaatprobleem.

Ook in Manila gaat het om vele miljarden. De eigenzinnige president Duterte beweerde niet alleen dat hij de lichamen van drugsdealers in de baai van Manila zou dumpen, hij kondigde ook de gouden eeuw van de infrastructuur aan. Jaarlijks moet 7 procent van het bruto binnenlands product worden besteed aan vliegvelden, zeehavens, treinverbindingen, noem maar op. Dat geld komt van de overheid, ontwikkelingsfondsen en private investeerders.

De Human Cities Coalition (HCC), in 2016 opgericht door AkzoNobel, brengt bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en lokale overheden aan tafel met vertegenwoordigers van sloppenwijken. Ook in Manila gebeurt dat nu. Verder letten partijen zoals Cordaid, Care Nederland, het Nederlandse Rode Kruis en Wetlands International op de belangen van mens en milieu.

Het Dutch Expert Team leidt de ontwikkeling van het masterplan voor duurzame ontwikkeling van Manila Bay. “De overheid heeft wel dertig plannen liggen. Maar ze weten niet wat ze moeten kiezen. Wij helpen ze met een overkoepelende visie”, zegt JanJaap Brinkman van Deltares. Dit onderzoeksinstituut voor water en ondergrond uit Delft fungeert als een spin in het web. Niet alleen weet Deltares alles van kustlijnen en rivierdelta’s, ook introduceren ze het begrip ‘polderoverleg’ in de Filippijnen.

Atlas

Als Nederlandse ambassadeur in de Filippijnen kent Marion Derckx de prachtige zonsondergang van Manila. Maar ze weet ook dat die gepaard gaat met de stank van het vervuilde water. Ze zegt dat de overstromingen in haar woonplaats vooral ontstaan doordat het land daalt. “Ten noorden van Manila ligt een fragiele rivierdelta. Doordat in de Filippijnen veel grondwater wordt gebruikt door de voedselindustrie verzakken de zachte gronden. Dat kan oplopen tot 20 centimeter per jaar. De Filippijnse overheid dacht tot voor kort dat de overstromingen het gevolg waren van het stijgende zeewater. Maar Nederlandse experts ontdekten de werkelijke oorzaak.”

In januari sloten de Nederlandse en Filippijnse overheden een langdurige samenwerkingsovereenkomst. “De verantwoordelijke minister Pernia zei toen: Het kan niet zo zijn dat de vis in Manila Bay doodgaat door onze economische groei. Ze kozen nadrukkelijk voor Nederland omdat wij economie en ecologie combineren bij onze kustbescherming”, zegt Derckx.

In september wil projectleider Brinkman een atlas klaar hebben die overzicht biedt in de wirwar van mogelijkheden. Een voorbeeld? “Drie verschillende ontwikkelaars hebben een plan ingediend voor een vliegveld. Twee daarvan willen elk een ander eiland aanleggen. De derde partij wil het bestaande vliegveld vergroten. In die atlas zie je alle varianten en de problemen die ontstaan.” Zo staat een van die eilanden bovenop een mangrovegebied ingetekend. Volgens Brinkman is de Filippijnse overheid werkelijk bezorgd over het milieu.

Royal Haskoning, Arcadis, Van Oord en Boskalis houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, meldt Human Cities Coalition. Deze Nederlandse bedrijven kunnen geduchte concurrentie verwachten. De Filippijnen vallen namelijk onder de Chinese invloedssfeer en met het miljardenproject One Belt One Road rijgt president Xi de ene na de andere haven aan zijn ketting. Een bezoek van Xi aan Duterte leidde tot weer een plan: een kunstmatig eiland met zakencentrum nabij hartje-Manila. City of Pearl heet het ontwerp van architectenbureau Ho & Partners uit Hongkong, inspelend op de Filippijnse trots op het verleden. Ook dit Chinese plan staat voorlopig in de wachtkamer.