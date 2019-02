Met Nederlander getrouwde IS-bruid heeft geen spijt, maar wil wel terugkeren naar Groot-Brittannië

B. uit de Londense wijk Bethnal Green vertrok als 15-jarige niet lang na de dood van haar moeder met twee schoolvriendinnen naar het kalifaat van IS. Ze werd er door de jihadisten uitgehuwelijkt aan de Arnhemse IS-strijder Yago R. Hij staat sinds 2016 op de nationale terreurlijst. B. verloor later in een kamp in Syrië haar twee kinderen. Volgens The Times is ze momenteel hoogzwanger. Ze is ontdaan door het verlies van haar kinderen en wil terug naar Groot-Brittannië. Het is niet bekend waar haar man Yago R. zich momenteel bevindt.

Haar wens zorgt voor verdeling onder de Britten. Velen vragen zich af of B. een tweede kans verdient of een gevaarlijke extremist is zonder berouw. De minister van binnenlandse zaken, Sajid Javid, zegt te willen voorkomen dat ze terugkomt, want “dat soort mensen haat ons land”. Een leider van de conservatieve ‘brexiteers’, parlementariër Jacob Rees-Mogg, vindt juist dat “we moeten sympathiseren met het schoolmeisje dat twee baby’s heeft verloren en dat zo is misbruikt door IS’'.

De chef van de Britse geheime dienst MI6 reageerde vanuit München dat hij de terugkeer van B. “mogelijk heel gevaarlijk’', vindt maar juridisch correct. “Britten hebben het recht naar hun land terug te gaan’', aldus Alex Younger.

Tweede kans Een voorganger van MI6-chef Younger, Richard Barrett, zei dat B. een tiener is die is ontspoord, maar die nog een kans verdient. “De Britse samenleving moet sterk genoeg zijn om haar weer op te nemen.’' De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, vindt niet dat ze niet terug mag komen, als de veiligheidsdienst dat gevaarlijk vindt. Ook haar familie heeft de Britse overheid verzocht haar te laten terugkeren. “We maken ons zorgen dat haar geestelijke gezondheid is beïnvloed door alles wat ze heeft gezien en moeten doorstaan”, verklaarden ze tegenover de Britse tv-zender ITV. Mocht het B. lukken om op eigen kracht terug te keren, dan hangt haar in Groot-Brittannië een gevangenisstraf voor deelname aan een terreurgroep boven het hoofd. Al maakt het Britse recht een daadwerkelijke veroordeling lastig: van de enkele honderden Britse jihadisten die zijn teruggekeerd, is slechts een klein deel met succes veroordeeld.

‘Haal IS-moeders en kinderen terug’ De verantwoordelijkheid die Nederland heeft voor de kinderen van IS-moeders moet zwaarder wegen dan het eigen-schuldprincipe, schreef Trouw onlangs in een commentaar.