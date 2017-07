Met minder vermogen staan de pensioenfondsen er beter voor

De nieuwe kwartaalcijfers van pensioenfondsen roepen tegenstrijdige gevoelens op. Waarom? Dat is het beste terug te zien in het kwartaalbericht van bpfBouw. Het vermogen daalde in het tweede kwartaal met 430 miljoen euro. Tegelijkertijd slonk het bedrag dat bpfBouw moet reserveren voor pensioenen nu en in de toekomst met 980 miljoen euro, een gevolg van de renteontwikkeling van de laatste maanden.

Na jaren van misère en teruglopende dekkingsgraden is er best reden om met een opgeruimd gemoed de zomer in te gaan

Per saldo staat het fonds er dus beter voor. Dat is terug te zien in de dekkingsgraad. Die steeg naar 110,1 procent waardoor het pensioenfonds voor de bouw nu voor elke 100 euro die zij moet uitkeren 110,1 euro in de kluis heeft. Dat is 2,3 procentpunten hoger dan in het vorige kwartaal.

Na jaren van misère en teruglopende dekkingsgraden is dat best reden om met een opgeruimd gemoed de zomer in te gaan. Maar dat slinkende vermogen blijft knagen. Een deel van de verklaring is te vinden in de rente. De lage rente van de afgelopen jaren zorgde ervoor dat de financiële gezondheid van pensioenfondsen sterk terugliep. Bij een lage rente moeten pensioenfondsen namelijk rekenen met lage inkomsten in de toekomst. Nu heeft lage rente ook een voordeel. De inkomsten uit obligaties lopen op. Vooral de pensioenfondsen die zich hebben verzekerd tegen lage rente profiteren hiervan, want zij pakken alle lusten zonder de lasten.

Maar begint de rente eenmaal te stijgen, zoals nu, dan geldt het omgekeerde. De obligaties dalen in waarde en pensioenfondsen die zich hebben ingedekt tegen rentedalingen betalen ineens nodeloos veel geld voor hun verzekering. Dat is terug te zien in de cijfers van bpfBouw. De obligaties verloren een procent aan waarde en op de renteafdekking verloor het fonds 0,8 procent. Hetzelfde mechanisme is te zien bij de andere grote pensioenfondsen van Nederland.

De olieprijzen werken ook al niet mee. Vooral het ambtenarenpensioenfonds ABP leverde flink in. Het grootste pensioenfonds van Nederland moest 1,8 miljard euro toeleggen op haar beleggingen in grondstoffen.

Nu heeft elk pensioenfonds zich ingedekt tegen va­lu­ta­schom­me­lin­gen waardoor de aandelen licht positief eindigen

Beleggingsrendementen bestaan voor een derde uit de inkomsten die pensioenfondsen halen met aandelen. De beurzen doen het uitstekend. De koersen van de AEX bijvoorbeeld stegen het tweede kwartaal met 4 procent. Ook de Amerikaanse Dow Jones kwam bijna uit op een plus van 4 procent. Kassa voor de pensioenfondsen. Maar wat zeggen hun kwartaalcijfers? Ze laten getallen in de min zien: 1,4 procent voor ABP, Bouw 1,6 procent.

De verklaring zit hem in de waarde van de euro. Die is afgelopen kwartaal ten opzichte van de dollar 9 procent sterker geworden. De aandelen van Amerikaanse bedrijven leveren daarom minder euro's op. Nu heeft elk pensioenfonds zich ingedekt tegen valutaschommelingen waardoor de aandelen licht positief eindigen.

Als alle inkomsten en uitgaven tegen elkaar worden weggestreept, komen de vijf grote fondsen beter voor de dag dan in het vorige kwartaal. Toch is het gevaar van kortingen nog niet geweken, waarschuwt de voorzitter van het ABP, Corien Wortmann-Kool. Dat geldt ook voor metaalfonds PME en Zorgfonds PFZW. Werknemers en gepensioneerden die bij deze fondsen zijn aangesloten moeten de komende jaren niet rekenen op indexering, het aanpassen van het pensioen aan de prijsstijgingen.

Hoe doen de fondsen het? De beleidsdekkingsgraad van ABP steeg met 2,3 procentpunt naar 96,3. Zorgfonds PFZW ging van 92,3 naar 94,2. De metaalfondsen PME en PMT stegen met respectievelijk 2 en 1,8 procentpunt en kwamen uit op 95,9 en 96,6. Bouw staat er het beste voor. De dekkingsgraad ging met 2,3 procentpunt omhoog naar 110,1 procent. Bij een dekkingsgraad van 100 kan een pensioenfonds precies voldoen aan de verplichtingen. Om tegenvallers op te vangen is een hogere dekkingsgraad vereist. Die ligt rond de 105 procent. Vanaf dit percentage mogen pensioenfondsen de uitkeringen deels aanpassen aan de inflatie.

