Met meer rust in het hoofd prolongeert Brand haar titel NK veldrijden

De 29-jarige Brand zag de winst als een opsteker voor het Europees kampioenschap over drie weken in Bogense, al is het parkoers in de Deense stad niet te vergelijken met dat van gisteren in Huijbergen. Met veel zelfvertrouwen reist ze deze week naar het trainingskamp in het Spaanse Calpe om zich voor te bereiden op de afsluitende fase van het cross-seizoen. “Het wordt hoog tijd om weer serieus te trainen.”

Lees verder na de advertentie

Na een drukke, vermoeiende periode rond de Kerst en een aantal verplichtingen met haar ploeg Sunweb zat Brand de laatste weken niet vaak op de fiets. Gisteren liet de Rotterdamse zien dat met haar vorm nog altijd niets mis is. Na een goed wegseizoen won ze deze winter al de crossen in Tabor en Namen. Met name de winst in de Waalse modder schonk haar veel voldoening.

Fysiek sterker “Het is een zware koers waar ik eigenlijk altijd met veel angst en beven naar toe ga ”, zei Brand zondag na de huldiging en de door de wind verwaaide klanken van het Wilhelmus. “Niet zozeer vanwege al het klimmen, maar vooral door de afdalingen. Ik bleef daar dit keer heel rustig en kon de power leveren waar het moest. Dat gaf mij veel vertrouwen.” Ook in Namen bleef Brand Vos voor. Meer rust in het hoofd is volgens Brand een van de redenen waarom ze een betere crosser is dan vorig jaar toen ze in Surhuisterveen nationaal kampioen werd ten koste van Maud Kaptheijns, de nummer drie van gisteren. Door die rust is ze, zo zei ze, ook technischer gaan rijden. “Ik ben fysiek sterker geworden en technisch vooruitgegaan. Die combinatie heeft mij een betere renster gemaakt.” Om de rust te bewaren spreekt Brand zich tijdens wedstrijden continu toe. Zo van: oké deze bocht rustig, adem in en doorgaan. En dat helpt, zo ook zondag. “Ik stond twee ronden onder druk met Marianne vlak achter mij. Eén foutje kan fataal zijn. Nu heb ik de rust om tijd te nemen voor een moeilijke bocht om geen schuiver te maken. Die rust had ik niet altijd, dat zat ik mijn karakter. Nu ga ik daar beter mee om.”

Gezond De nationale titelstrijd in Huijbergen voelde als een officieus wereldkampioenschap, met vier Nederlandse rensters in de toptien van de mondiale ranglijst: Vos (2), Annemarie Worst (3), Brand (5) en Denise Betsema (10). Dat gaf de winst van Brand extra glans, al wilde ze zich niet over de rol van WK-favoriet praten. “Iedereen roept nu van alles. Dat begrijp ik wel, maar ik wil mezelf geen extra druk opleggen.” Bij jezelf blijven, realistisch blijven en blijven beseffen dat niets zomaar naar je toe komt. Zo probeert Brand, in 2013 en 2015 nationaal kampioen op de weg, bescheiden te blijven bij de successen. Morgen kan alles anders zijn, bijvoorbeeld door externe factoren. “Vorig jaar bleef ik niet gezond. Dat is natuurlijk iets wat kan gebeuren. Als je goed in vorm bent, ben je altijd iets kwetsbaarder om iets op te lopen. Dat is ook altijd een harde strijd: gezond blijven.”

Lees ook: