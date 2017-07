Met longen als croissantjes La Planche des Belles Filles op

Alles is aangeharkt en gepoetst, alles blinkt en schittert. Op de hoek van de straat staat de duivel, de man in het zwart en rood met de grote vork die zich elk jaar zo vaak mogelijk in beeld probeert te springen, kortom: de Vogezen zijn klaar voor de Tour de France.

Lees verder na de advertentie

Nog een paar uurtjes duurt het voor het peloton hier voorbij dendert. Geraint Thomas, in zijn gele trui. Chris Froome, die hier al eens won, in 2012. Toen was La Planche des Belles Filles voor het eerst een aankomst in de Tour. Het laatste stukje, naar bovenop bij het skistation, was speciaal geasfalteerd. In datzelfde jaar, een maand later, was ik hier, waren wij hier, met het vrouwenpeloton. We reden de Route de France, onze etappekoers door Frankrijk.

Longen die door een groeiend kind gekrompen zijn tot het formaat van twee croissantjes

Ik probeer de weg te herkennen en herken niet de plekken, maar wel het gevoel: het flitsen van bladeren en zon op het asfalt. De kromming van de flauwe bochten. Het stromende water links en rechts, de krakkemikkige bruggetjes langs de weg. En ik herken dat het niet vlak is, dat ik hier al volledig aan mijn limiet zat, terwijl de aanloop naar de klim nog nauwelijks begonnen was.

In volle galop denderden we met het peloton richting de bocht, naar het begin van de Schans van de Mooie Meisjes. Franse meisjes waren het, tijdens de Dertigjarige Oorlog in de zeventiende eeuw op de vlucht voor Zweedse soldaten. In het nauw gedreven sprongen ze vanaf de berg naar beneden, in het meer. Wij piloteerden onze klassementsrenster omhoog, daar was de bocht, ik trok door op het steilste stuk van de eerste kilometer. En ontplofte. Zakte en schakelde terug, door het peloton en naar het kleinste verzet.

Veel te zwaar De herinnering is levendig, het zuur in de benen voel ik bijna weer. Nu, vijf jaar later, weet ik echt zeker dat deze beklimming veel te zwaar is. Ruim zes maanden zwanger, tien kilo meer aan gewicht. Longen die door een groeiend kind gekrompen zijn tot het formaat van twee croissantjes. Ik ga natuurlijk wel een poging doen. Ik hoef niet hard. Geen wedstrijd, niet vandaag. Maar het wordt niks. Misschien een stukje, maar zeker niet de laatste meters: de finish is zo steil dat je er achterover valt - zo staat op mijn netvlies gebrand. We stappen uit de auto. Op de fiets. De weg loopt omhoog, onregelmatig. Deze kilometer stijgt met negen procent gemiddeld, staat op een bordje. Mijn piemelverzetje draait vinnig in het rond. Ik hijg, maar fiets zonder dat de benen verzuren door. Deze klim leek nooit te stoppen. Eindeloos. Dagen, wekenlang duurde deze berg. Ik kroop omhoog, mijn wielen leken vast te plakken aan de zinderend hete weg. Ik kruip ook nu omhoog, ook nu is het heet. Maar ik vind het tot mijn verbazing helemaal niet zwaar. Het is niet zo steil als ik me herinner. Eigenlijk rij ik best gemakkelijk omhoog. Zelfs die laatste honderdvijftig meter. De weg helt flink, maar staand op de pedalen red ik het prima. Welke prof komt hier ooit terug, voor een rustig koffieritje, behalve ik? Ik denk bijna niemand. Dus ook voor hen die vandaag naar boven rijden blijft deze klim in het hoofd geprent als een tochtje naar de hel. Een onterechte herinnering.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.