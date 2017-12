Met Jordy's oliebollen is helemaal niks mis

Even je ogen dicht. In je hand ligt een eivormige bol met inhammetjes en krokante uitsteeksels. Open je mond en met het puntje van de tong proef je eerst de zoetigheid van de poedersuiker. Hap. De bol klapt open. Een warme, stevige smaak komt de smaakpapillen tegemoet. Of de oliebol naar schoenzool smaakt? Nee.