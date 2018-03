Met John Bolton kiest Trump voor de amorele aanpak en gaat de diplomatie overboord

Waar gaat het eerste conflict plaatsvinden? Iran bombarderen is een reële optie, bepleitte John Bolton drie jaar geleden al in een opiniebijdrage in The New York Times. En snel ingrijpen in Noord-Korea is ook nodig, schreef de nieuwe nationale veiligheidsadviseur een maand geleden in The Wall Street Journal. Of China tegen de schenen schoppen, door Amerikaanse militairen te stationeren op Taiwan.

Klassieke diplomaten, in feite alle betrokkenen die geloven in eerst praten en eventueel daarna pas schieten, houden hun hart vast bij de benoeming van John Bolton tot nationaal veiligheidsadviseur door president Donald Trump. Onvoorspelbaarheid en harde taal zijn al meer dan een jaar gebruikelijk in het Witte Huis, maar zo’n rechtlijnige pleitbezorger van de Amerikaanse militaire kracht had Trump tot nu toe niet in zijn omgeving.

Boltons overtuigingen zijn helder en voorspelbaar: fel tegen multilateraal overleg, zoals bij de Verenigde Naties of in de Europese Unie, en voor direct ingrijpen. Zo was hij fervent voorstander van de oorlog in Irak onder president George W. Bush, een oorlog die Trump een vergissing noemde. Ook wat Rusland betreft is Bolton een hardliner, terwijl Trump nog deze week de herverkozen Vladimir Poetin feliciteerde.