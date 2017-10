Met je reinste crisisvoetbal wendt Ajax crisis voorlopig af

In de zevende speelronde keerde met een onderbreking voor interlandvoetbal op komst de rust weer even terug in de eredivisie, voor zover daarvan sprake kan zijn dan in het onpeilbare poldervoetbal en al helemaal in Amsterdam. Een nauwelijks te beredeneren 0-4 zege bij Heerenveen verschaft de al vroeg beknelde Ajax-trainer Keizer voorlopig wat lucht en in Alkmaar bleef Feyenoord meer pijn even bespaard in het alleen op papier lastige duel bij AZ (0-4).

Zo bleef Feyenoord in het spoor van koploper PSV en zo werden bij Ajax, waarvan dat toch nog moeilijk kan worden gezegd, de eerste crisissferen afgewend – of getemperd. Het zijn slechts conclusies op basis van de cijfers, en meer lijkt in het Nederlandse voetbal ook niet meer mogelijk. Het zijn steeds vaker ook niet eens meer dagkoersen te noemen. Ajax bijvoorbeeld had geen goede dag in Friesland, de cijfers waren in hoge mate bedrieglijk.

Het was het typische voetbal van verkramping dat een ploeg in nood dan wel onzekerheid speelt

Het was je reinste crisisvoetbal dat Ajax en zijn trainer de welkome punten bracht, het typische voetbal van verkramping dat een ploeg in nood dan wel onzekerheid speelt. Het zat Ajax bovendien niet tegen, met twee doelpunten kort na elkaar in het slotgedeelte van de eerste helft waarmee de geestdrift van Heerenveen goeddeels werd gebroken. Nee, het was bepaald niet zo dat Ajax nu stevig was neergezet door zijn trainer, maar het zat ook Keizer eens mee: enkele keuzes pakten, met de nodige goede wil beschouwd, goed uit.

Aanvaller Neres, in het stuivertje-wisselen op de flank weer eens verkozen boven Kluivert, maakte de doelpunten in de eerste helft. Hij was beide keren weggestuurd door Huntelaar, eerst met de voet (0-1) en later met het hoofd (0-2), de alweer wat teruggevallen spits die van Keizer toch nog de voorkeur boven Dolberg had gekregen. Om het voor Keizer nog leuker te maken: de maar weer eens teruggehaalde middenvelder Schöne scoorde ook, uit een strafschop (0-3), en uiteindelijk zelfs de nieuwe Oostenrijkse verdediger Wöber (0-4).

Misstap Heerenveen was zoveel van plan geweest. Aanvoerder Schaars stelde zich geladen op, middenvelder Thorsby schoof onmiddellijk voorwaarts. De subtopper zou de wankele topclub het vuur na aan de schenen leggen, Odegaard kreeg een open kans en twee keer hoorde Ajax de bal bij 0-0 tegen de paal ketsen, na een schot van verdediger Pierie en een vrije trap van Schaars. Maar de pas 17-jarige Pierie stond met al zijn talent en overmoed ook model voor zijn ploeg met een inschattingsfout waarmee hij Ajax plots ruim baan naar zijn eerste treffer bood. Eén misstap en de bal lag al in het net – in breder bestek was het typerend voor de middag en voor wat toch vaker gebeurt: de subtopper die zich met een verdienstelijk puntenaantal gesterkt voelt en klaar voor een stunt, en die dan toch net te veel elementaire foutjes maakt. Nadat Neres opnieuw in de ruimte had kunnen wegglippen, was het pleit feitelijk halverwege al beslecht. Ajax had na rust zelfs de betere mogelijkheden gehad, voordat Woudenberg Huntelaar ten koste van de strafschop vasthield en als in een flipperkast nog een vierde doelpunt viel. Als er voor Ajax en Keizer in Heerenveen al een perspectief werd geboden, dan was dat het zicht op een seizoen van wisselingen Keizer kon de vuist ballen: hij kan weer even vooruit. Maar in Friesland was hem weinig tot niets geboden waaraan hij zich werkelijk vast kan houden. De niet voor niets eerder gepasseerde Schöne schuifelde voort over het middenveld. Hij was er met zijn geringe handelingssnelheid niet de speler die Ajax en zijn coach het zo benodigde houvast kan bieden. Als er voor Ajax en Keizer in Heerenveen al een perspectief werd geboden, dan was dat het zicht op een seizoen, of in elk geval voorlopig een vervolg, van wisselingen: nu eens de een en dan weer de ander, en dan maar zien waartoe het in de voetbalpolder kan leiden.