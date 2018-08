Met hun ruimtekorps willen VS achterstand op Rusland en China inlopen

De Amerikaanse president Trump krijgt dan toch deels zijn zin. Hij zei in juni dat hij een speciaal 'ruimtekorps' binnen de strijdkrachten wilde. Dat stuitte toen op allerlei bezwaren, maar minister van defensie James Mattis kondigde dinsdagavond aan dat hij op korte termijn met een plan naar buiten treedt. Vorige week lekte een conceptversie al uit op de website Defense One.

Het plan ziet er wel iets anders uit dan Trump aanvankelijk beloofde. Hij sprak over een korps dat op gelijke voet zou staan met bijvoorbeeld de luchtmacht, marine en landmacht. Dit voorstel kon op flinke kritiek rekenen. Met name de luchtmacht voelde er weinig voor, omdat zij nu de leiding heeft over veel ruimteprogramma's. De oprichting van een geheel nieuw krijgsmachtonderdeel duurt ook lang, omdat het congres er een wet voor moet aannemen.

Nu komt er een variant waarbij de luchtmacht toch wat moet inbinden. Het ruimtekorps komt op gelijke voet te staan met de speciale centra voor bijvoorbeeld digitale oorlogvoering en speciale operaties. Zulke organisaties hebben wat minder macht in de bureaucratie van Washington, omdat ze in tegenstelling tot bijvoorbeeld de luchtmacht geen eigen staatssecretaris hebben en personeel lenen van andere krijgsmachtdelen. Toch kunnen ze vrij zelfstandig optreden. Het centrum voor speciale operaties leidt bijvoorbeeld commando's in Afghanistan, maar organiseert ook wereldwijd geheime acties.

De Amerikanen zetten hoe dan ook een stap voorwaarts in het militair gebruik van de ruimte. Dat betekent niet dat de krijgsmacht op korte termijn allerlei extra wapens voor in het heelal krijgt, maar wel dat één centrum ideeën gaat uitwerken en ontwikkelen. Dat baant de weg voor nieuwe wapens in de toekomst. Op deze manier zijn ook de commando's en cybereenheden stilletjes gegroeid.

Op dit moment is de voornaamste zorg van de Amerikaanse strijdkrachten dat de eigen satellieten kwetsbaar zijn. Jarenlang leefden de Amerikanen in de veronderstelling dat ze zorgeloos via GPS konden navigeren en precisiebommen afschieten. Maar Rusland en China werken aan manieren om de Amerikaanse satellietcommunicatie in oorlogstijd te verstoren: bijvoorbeeld door satellieten uit de lucht te schieten. Als tegenmaatregel wil Washington risico spreiden door via meerdere kleine satellieten te communiceren.