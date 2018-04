Met 'heel veel geduld' gaat zwemtalent Marrit Steenbergen op weg naar de top

Het is een wat vreemde gewaarwording, zaterdagavond tijdens de Swim Cup. Marrit Steenbergen loopt in haar oranje trainingspak door het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Ze wandelt richting de uitgang, terwijl jonge handtekeningenjagers haar aanklampen voor een krabbel op hun zwemplankje, badmuts of T-shirt.

Tot zover niets raars. Maar de wedstrijd is nog in volle gang. 's Lands snelste vrouwen bereiden zich voor op het sluitstuk van de dag, de finale op de 100 vrij. Steenbergen zit er niet bij. Ze zwom in de ochtend in de series een tijd die ze het liefst zo snel mogelijk wil vergeten. 57.38. Daarmee werd ze slechts 25ste.

Het is een plek in de uitslagenlijst waar Steenbergen, die wordt bestempeld als het grootste zwemtalent dat Nederland in tijden heeft gekend, aan moet wennen. "Ik heb heel veel geduld nodig", zegt ze.

Steenbergen heeft al heel lang last van een bekende zwemmerskwaal: pijnlijke schouders. Door eindeloze rotaties is het gewricht gaan klagen. Het begon al in 2015, het jaar waarin ze internationaal doorbrak met een wereldtijd van 53.97 op de Europese Spelen in Bakoe. Dat was toen de elfde tijd van de wereld, een onwerkelijke prestatie van een 15-jarig meisje. Sindsdien wordt ze de opvolgster van Ranomi Kromowidjojo en Inge de Bruijn genoemd.

"Ik had er toen ook al last van", vertelt Steenbergen. "Ik heb sinds dat jaar nooit meer zonder pijn gezwommen. Het werd steeds erger. Door die blessure ben ik heel snel moe in het water."

Vorig jaar maakte ze de overstap van het regionaal trainingsinstituut in Drachten naar het nationaal trainingscentrum in Eindhoven. Ze verhuisde van haar ouderlijk huis in Heerenveen naar een appartementje in een voormalig verzorgingstehuis tegenover het zwembad.

Daar komt nog bij dat ze veel stress heeft gehad vanwege haar eindexamen, waardoor ze ook sneller moe was tijdens trainingen. De 18-jarige VWO-scholiere zit nu in haar laatste examenjaar, dat ze in twee jaar heeft opgedeeld.

Eerst werd gedacht dat ze overtraind was. Nu denken fysiotherapeuten van de zwembond dat het probleem in haar hypermobiele gewrichten zit. Steenbergen is van nature heel soepel. Die flexibiliteit zou ook een van de redenen kunnen zijn waarom ze zo makkelijk zwemt. Maar het zorgt ook voor problemen.

Eén gedachte

Alles veranderde in haar leven, maar de pijn bleef. Steenbergen sloeg de WK in Boedapest van vorig jaar over en verwacht dat ze komende zomer ook niet in Glasgow zal zijn op de EK. Ze krijgt een apart trainingsschema van coach Marcel Wouda. Herstel staat voorop. Dat is niet altijd leuk. "Ik kan nooit met de rest meetrainen, omdat ik een ander programma volg. Dat is frustrerend, want ik wil wel supergraag."

Om positief te blijven houdt ze zich aan één gedachte vast. Beter nu een dip, dan over twee jaar als de Olympische Spelen van Tokio op het programma staan. Steenbergen maakte in Rio haar olympisch debuut in de estafette van de 4x100 vrij, waarmee ze vierde werd.

De tijd van 53.97 die ze als 15-jarige zwom, is nog steeds haar persoonlijke record op de 100 vrij. Ze hoopt dat ze ooit weer op het niveau van toen komt. Steenbergen heeft er maar één ding voor nodig. Nog meer geduld.