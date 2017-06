Met hangen en wurgen is een Griekse crisiszomer voorkomen

Het is een akkoord dat met allerlei touwtjes en pleisters aan elkaar hangt, maar de opluchting is niettemin groot. De ministers van financiën van de eurozone gaven gisteravond hun zegen aan een nieuw leningdeel voor Griekenland, na maanden van getouwtrek. Met het bijbehorende bedrag van 8,5 miljard euro kan de Griekse regering deze zomer aan haar aflossingsverplichtingen voldoen.

"Ik denk dat Efklidis (de Griekse minister Tsakalotos, red.) terug naar huis kan vliegen met een koffer vol geld", zei de Slowaakse minister Peter Kazimir - nooit om een kwinkslag verlegen - nog voordat de eurogroep-bijeenkomst in Luxemburg begon.

"Een grote stap voorwaarts", zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem gisteravond na afloop. "Ik prijs de instituties en de Griekse autoriteiten, maar vooral het Griekse volk voor hun vastberadenheid."

Exit-strategie

Volgens Dijsselbloem breekt nu de laatste fase aan in het derde steunpakket voor Griekenland, dat in 2015 werd afgesproken voor een periode van twee jaar. "We zullen een exit-strategie ontwikkelen om Griekenland in staat te stellen om volgend jaar weer op eigen benen te staan."

Politiek belangrijker voor deze fase van het leningenprogramma is dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na bijna twee jaar twijfelen eindelijk de knoop heeft doorgehakt: het doet in principe mee, ook financieel. Die deelname is altijd een harde eis geweest voor vooral Duitsland en Nederland. Op grond van die voorwaarde zijn de parlementen in die landen destijds akkoord gegaan met het steunpakket van maximaal 86 miljard euro.

Om het IMF over de streep te trekken, krijgen Griekse kredieten een nóg langere looptijd

Toch kent ook die IMF-deelname nog de nodige losse eindjes. Het Washingtonse fonds gaat weliswaar akkoord met de Europese hervormingseisen aan Athene, maar wil meer duidelijkheid over toekomstige schuldverlichting. Die willen de eurolanden pas geven aan het einde van het programma, voorzien voor augustus volgend jaar. Op die manier was er al een paar maanden sprake van wat in wielertermen een 'surplace' heet: geen van beide partijen wilde als eerste bewegen.

De oplossing: het IMF zegt voorlopig 'ja' om de eurolanden gerust te stellen, maar waarschijnlijk komt het geld pas tegen het einde of zelfs na afloop van het leningenprogramma. Bovendien is de IMF-bijdrage vooral symbolisch. IMF-directeur Christine Lagarde, gisteren eveneens in Luxemburg, sprak van een mogelijk bedrag van 2 miljard dollar.

Om het IMF over de streep te trekken, hebben de eurolanden de schuldverlichting op langere termijn ietsje specifieker gemaakt. Zo kunnen bepaalde kredieten een nog langere looptijd krijgen dan ze al hebben: maximaal 45 jaar in plaats van 30 jaar. Van die douceurtjes kan echter alleen sprake zijn als Griekenland ze straks ook echt nodig blijkt te hebben. De eurolanden vinden de terugbetalingsvoorwaarden die aan Athene zijn gegund eigenlijk al soepel genoeg.