Met gezakte wenkbrauwen kon de mens de wereld veroveren

Als de mens in de massa een bekende ziet, gaan zijn wenkbrauwen even omhoog. Een aap kan dat niet. Sommige mensen kunnen hun wenkbrauwen zelfs onafhankelijk van elkaar bewegen, en hebben daarmee de flirt op een niveau gebracht dat geen chimpansee haalt. De mens kan met samengedrukte wenkbrauwen laten zien hoe kwaad hij is. Lukt de bonobo niet.

Er heeft een opmerkelijke gezichtsverandering plaatsgevonden toen de mens ontstond. Het aangezicht werd kleiner, het voorhoofd werd hoger en kwam meer rechtop. En tussen die twee zakte de wenkbrauwboog naar beneden. Hij werd minder uitgesproken: de dikke beenrand die de aap hoog boven de ogen heeft, heeft de mens niet.

Raadsel Die gezichtsverandering is een raadsel in de evolutiebiologie, er is nog geen sluitende verklaring voor. Een team van Britse en Portugese onderzoekers is er nu wel in geslaagd enkele gangbare verklaringen te weerleggen. Ze deden dat op een bijzondere manier: door te spelen met de schedel van een vroege mens. Eén theorie die rondgaat, zegt dat de wenkbrauwboog groot moest zijn om bij een opgroeiende aap oogkassen en schedel bij elkaar te houden. Omdat de aap een groot gezicht heeft en een kleine schedel, is daar een stevige verbinding nodig. Een andere theorie zegt dat een flinke wenkbrauwboog nodig is om te voorkomen dat de kauwende kaken de hersenen beschadigen.

Kabwe 1 Beide suggesties hebben de onderzoekers kunnen testen met de hulp van Kabwe 1, een vroege voorloper van de moderne mens en uiterlijk nog veel meer aap. Hij dankt zijn naam aan de plaats in Zambia waar zijn schedel werd gevonden in 1921. Kabwe 1 moet zo'n 200.000 jaar geleden in Afrika hebben rondgelopen. De onderzoekers hebben niet de schedel zelf gebruikt, maar daarvan een nauwkeurig computermodel gemaakt. Ook de krachten die op de schedel moeten hebben ingewerkt, bijvoorbeeld door kauwen, hebben ze gemodelleerd. Vervolgens hebben ze in hun computermodel het gezicht verkleind en het voorhoofd verhoogd. Hun conclusie: die vroege mens had met een kleinere wenkbrauwboog prima uit de voeten gekund. Met een minder zware boog boven de ogen had hij nog steeds kunnen kauwen en een klap op zijn kop kunnen verdragen. Daarmee is een simpele fysieke verklaring voor de overgang van zware naar lichte wenkbrauwboog uitgesloten.