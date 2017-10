Met 'Er zijn een aantal' is niks mis

Ik hield daar een van de lezingen, en volgens sommigen beging ik op een gegeven moment een doodzonde door te zeggen 'Er zijn een aantal factoren...' Meteen siste er iemand 'Er ISSS een aantal factoren...' Ik hoorde dat niet, maar de sisser (of een van de sissers) zat net achter Ionica.

Op school hoef je blijkbaar niet na te denken

Helaas was zij meteen afgeleid, doordat ze de vermeende fout opzocht (er bleek helemaal geen sprake van een fout). In haar column schreef ze dan ook dat het zo zonde was dat mensen zich door slordigheden laten afleiden van de inhoud. Het was haar zelf ook weleens overkomen dat zij in een column per ongeluk 'ik wordt' schreef, en dat er dan mensen boze brieven schreven die helemaal niet over de inhoud van de column gingen maar over dat foutje.

Nou verschilt het voorbeeld enigszins van het incident, want 'ik wordt' is inderdaad een spelfout, en met 'een aantal factoren zijn...' is helemaal niks mis. Dat is des te ironischer, omdat de lezing juist ging over hoe mensen met dit soort taalkwesties omgaan. Mensen praten langs elkaar heen doordat ze vanuit verschillende perspectieven redeneren. Mensen die het perspectief van de autoriteit kiezen, gebruiken vaak verschillende autoriteiten met verschillende regels. De officiële taalnorm over 'aantal' zegt dat je naar de betekenis moet kijken (waardoor je meestal voor het meervoud moet kiezen), maar op school wordt de vuistregel geleerd dat je het beste altijd enkelvoud kunt gebruiken. Op school hoef je blijkbaar niet na te denken.

