Met een verbod op laptops wil deze koffiezaak de 'schermzombies' buiten houden

"Een ruimte vol zombies", zo omschrijft Elianne Alblas haar koffiezaak. Ze zag het Lewis Book Cafe binnen een jaar veranderen in een flexwerkplek. "Iedereen was op een scherm aan het kijken, niemand praatte meer met elkaar, het was vaak muisstil." Alblas bedacht een oplossing en voert nu een anti-laptopbeleid.

Twee weken geleden ging het roer om. Op de tafels liggen nu kaartjes: 'verboden voor laptops'. Daarmee is de koffiezaak veranderd in een lcd-schermvrije zone. De eigenaresse vindt het een verademing. "Het hele idee van mijn zaak is dat het een plek is waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Een manier om de toenemende eenzaamheid te bestrijden", zegt Alblas.

We draaiden verlies

Het verbieden van de laptops is een rigoureus besluit. De standaardgast was of zelfstandige ondernemer of student. "Die laatste groep zit vaak uren in de zaak en rekent uiteindelijk één kopje koffie af. De zaak zat altijd vol, maar we draaiden nog steeds verlies", aldus de eigenaresse.

Inmiddels is het personeel getraind om mensen te attenderen op de nieuwe huisregels. "Degene die toch willen werken, verwijzen we nu door naar zaakjes in de buurt", legt Alblas uit. Spijt van haar besluit heeft ze niet. "Niemand durfde hier gezellig te kletsen omdat iedereen met koptelefoons op aan het werk was." Inmiddels ontstaat een nieuwe klantenkring: dagjesmensen, moeders met dochters en vriendinnengroepjes betreden de zaak.

En dat is ook leuker voor het personeel zegt Alblas: "Laatst vierde een klant haar verjaardag, toen heeft een van de medewerkers daar bij gezeten en met haar gekletst". Of de zaak ook telefoons gaat verbieden moet nog blijken, de wifi gaat er binnenkort in ieder geval vanaf.