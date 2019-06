Met een boze tweet voor de Londense burgemeester is het staatsbezoek van Trump begonnen

Gedurende hun verblijf ontmoet het presidentiële paar leden van de Britse koninklijke familie en bespreken Trump en premier Theresa May prangende zaken als klimaatverandering, de handelsoorlog tussen China en de VS en de post-brexit relatie tussen Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Het beloven drie dagen met vooral veel ceremonieel te worden, en relatief weinig politiek. Erewachten, saluutschoten, een staatsbanket (zie kader). Maar onomstreden is het bezoek van Trump niet. Op veel van de plekken die hij de komende drie dagen aandoet, worden protesten verwacht. Dinsdag staat op Trafalgar Square in Londen een landelijk protest gepland door tegenstanders van Trump en ook vandaag worden in Londen veel demonstranten verwacht.

Om negen uur plaatselijke tijd landde het presidentiële toestel Air Force One op Stansted Airport in de buurt van Londen. Nog voordat het toestel geland was, had Trump in een twitterbericht fikse kritiek geuit op Sadiq Khan, de burgemeester van Londen. Trump tweette dat hij Khan, die de Britse regering opriep niet de rode loper uit te rollen voor Trump, een ‘stonecold loser’ – een ongelooflijke loser – vond en een slechte burgemeester. “Hij zou zich op misdaad in Londen moeten focussen, niet op mij”, tweette Trump.

Vorig jaar, tijdens zijn vorige bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, deed Trump hetzelfde kort voordat hij landde. Toen uitte hij kritiek aan het adres van premier Theresa May. Dat lot bleef de Britse premier dit keer bespaard, wel deed Trump pittige uitspraken door in Britse media te stellen dat hij in haar partijgenoot Boris Johnson een goede opvolger ziet als premier en dat Nigel Farage, de leider van de Brexit Party, betrokken zou moeten worden bij de eerstvolgende regeringsformatie.

President Trump, First Lady Melania Trump en de Britse koningin Elizabeth. © REUTERS

Hoe ziet het bezoek er uit? Anders dan gebruikelijk verblijven Trump en de First Lady niet in Buckingham Palace, maar in de woning van de Amerikaanse ambassadeur. Dat komt doordat het paleis in Londen komende jaren grondig verbouwd wordt. Tegen de middag arriveerden de Trumps vandaag bij Buckingham Palace, waar zij welkom geheten werden door koningin Elizabeth in de paleistuin met een erewacht en saluutschoten. Normaal gesproken zou er ook een koetsrit plaatsvinden over ‘The Mall’, een weg die van het paleis naar het hart van Londen leidt. Maar vanwege veiligheidsoverwegingen, schrijven Britse media, gaat dat niet door en vindt de welkomstceremonie volledig binnen de paleishekken plaats. The Mall, een lange weg tussen Buckingham Palace en het hart van Londen, is versierd voor het bezoek van Trump. © AP Na het ontvangst zal Trump lunchen met de koningin, die hem daarna een rondleiding geeft langs de Koninklijke collectie van het paleis. Met name de stukken die een ‘bijzondere waarde’ voor Amerika hebben, worden tentoongesteld. Later in de middag drinkt Trump een kop thee met prins Charles en diens vrouw Camilla. Maandagavond vindt een staatsbanket plaats in Buckingham Palace, waar zowel president Trump als koningin Elizabeth een toost zullen uitbrengen tegenover een paar honderd gasten. Waarschijnlijk zullen veel leden van de Britse koninklijke familie aanwezig zijn, onder wie prins William, zijn vrouw Catherine en prins Harry, die onlangs vader werd. Op dinsdag ontmoet Trump de Britse premier Theresa May, woensdag reist hij af naar Portsmouth om de 75ste herdenking van de D-Day landingen bij te wonen. Daarna reizen Trump en zijn gezelschap door naar Ierland voor een ontmoeting met de Ierse premier en een bezoek aan het Ierse golfresort van de Amerikaanse president.

