Met een betaalmuur willen we nieuwe lezers verleiden tot een abonnement op Trouw

Daarmee wordt het mogelijk dat redacteuren net als u op vakantie kunnen gaan. Vaste columnisten gaan eveneens op vakantie en worden deels wel en deels niet tijdelijk opgevolgd, afhankelijk van de plek waar ze in de krant staan. Ditzelfde geldt voor rubrieken.

Lees verder na de advertentie

In de aanloop naar hun zomervakantie is het voor veel redacteuren topdrukte geweest. De afgelopen weken is de krant overgegaan op een nieuw tekstverwerkersysteem en is de software voor eindredactie en vormgeving gemoderniseerd. Dat klinkt eenvoudig, maar de risico's op crashes of bugs lieten bij menig redacteur, vormgever en technicus de stress naar een ongezond hoog niveau stijgen. En er waren ook storingen, tot zelfs rond sluitingstijd, maar dankzij koele kikkers op de redactie met kennis van zaken en technische begeleiders heeft het nooit geleid tot een verlate of niet uitgekomen krant.

De reden voor deze modernisering van de software was enerzijds dat deze verouderd was, anderzijds de online-ontwikkelingen. Met het nieuwe tekstverwerkersysteem kunnen we eenvoudiger en sneller verhalen met foto's op onze site zetten. Dat is nu al handig, maar zal ons ook helpen als we volgend jaar een nieuwe digitale krant gaan uitbrengen.

Nieuwe site Onze nieuwe site, afgelopen februari geïntroduceerd, loopt als een trein. Sindsdien is het bezoek aan Trouw.nl verdubbeld. Tot nu toe boden we de verhalen gratis aan, maar we vertelden bij de introductie dat dit tijdelijk was. Sinds gisteren is een registratiemuur live gegaan. Nieuwe bezoekers mogen vijf artikelen gratis lezen, daarna moeten ze zich registeren. Met deze 'muur' willen we nieuwe lezers verleiden tot een abonnement op Trouw. Nieuwe bezoekers mogen vijf artikelen gratis lezen, daarna moeten ze zich registeren Na het introduceren van een vernieuwde Letter&Geest afgelopen maart, zijn we nu ook begonnen met de voorbereidingen voor een opgefriste Tijd. Het ligt in de bedoeling in het najaar met een nieuwe Tijd te komen, die overigens inhoudelijk min of meer hetzelfde blijft. Van mevrouw Zweers ('al jaren abonnee') kreeg ik de vraag waarom we vorige week vrijdag zes pagina's advertenties met financiële berichten hadden. Deze week hadden we overigens nog een paar extra pagina's hiervan. De reden is dat rechtbanken, curatoren, notarissen en bedrijven verplicht zijn te adverteren bij statutaire wijzigingen, opheffingen of een failliet. Daarvoor kiezen ze regelmatig Trouw. Ten koste van redactionele pagina's is dit niet gegaan. Het levert wel extra inkomsten op.

Vertrek De overgang naar het zomerschema was ook het moment waarop de columnisten Johan ten Hove, Heere Heeresma jr., Bart Ongering ('Meester Bart') en vader en dochter Max en Natascha van Weezel zijn gestopt. Wij danken hen hartelijk voor hun betrokkenheid bij de krant én voor hun mooie en soms bijzondere bijdragen. Een krant is een continu draaiende carrousel van verandering en vernieuwing, maar als het vertrek aanstaande is doet het toch even pijn. Dat gold in het bijzonder voor Fadi Nadrous. Twee jaar geleden vluchtte deze jonge student uit Syrië en bij ons liep hij een jaar stage als illustrator. Na de zomer begint hij aan een vervolgopleiding. Ook deze rubriek gaat op vakantie. We zien elkaar in augustus terug. Een prettige vakantie toegewenst.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.