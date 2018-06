Met een bedankje voor je favoriete leraar zet je het vak op de kaart

Hij hoopt met zijn actie 'Beste Docent' vooral het aanzien en imago van docenten te verbeteren. "Laten zien hoe mooi het is om leerkracht te zijn, dat is het hoofddoel", zegt leraar geschiedenis Gepko Hahn (27). Vandaag gaat hij met jonge collega's in Nijmegen de straat op om met voorbijgangers mooie herinneringen op te halen aan hun favoriete leraar. Met bedankkaartjes en videoboodschappen zetten ze het lerarenvak in het zonnetje.

Nodig, want steeds minder jongeren willen voor de klas staan en zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs heerst een lerarentekort. Krijgt het vak wel de waardering die het verdient? Ja, is de conclusie bij het bekijken van alle warme boodschappen die voetgangers tijdens een eerdere actie in Utrecht achterlieten voor hun lievelingsleraar. Goede leraren worden niet gauw vergeten.

Maar de cijfers vertellen een ander verhaal. Op de 'beroepsprestigeladder' van het Maastrichtse Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt zakte de basisschooldocent tussen 2006 en 2016 van plek 42 naar 69. Universitair opgeleid docent in het voortgezet onderwijs zakte van plek 22 naar 43.

Een warme band helpt bij betere school­re­sul­ta­ten

Terwijl een docent onvervangbaar is, zegt hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner aan de Open Universiteit. Ook in een tijd van online-lespakketten en voortschrijdende digitalisering. "Docenten blijven altijd van onschatbare waarde", zegt hij. "Zie ze als een topkok die een gerecht bereidt met de juiste ingrediënten en daarbij gebruik maakt van keukengereedschappen en kooktechnieken."

Op dezelfde manier geeft een leerkracht les. Lesmethodes, didactiek en digitale hulpmiddelen zijn de gereedschappen waar hij mee werkt. "Maar zonder die docent ben je nergens", zegt Kirschner. "Misschien zal ICT de leraar ooit vervangen, maar zover zijn we nog lang niet."

Veel herinneringen die voorbijgangers in Utrecht inleverden, gaan over docenten die persoonlijk betrokken waren bij hun leerlingen. Een warme band helpt bij betere schoolresultaten, zegt Debora Roorda, universitair docent Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. "Als leerlingen zich verbonden voelen met hun leraar zijn ze ook meer betrokken in de les en verbeteren hun prestaties. Opvallend is dat het negatieve effect van een slechte relatie over het algemeen groter is dan het positieve effect van een goede relatie."

Hahn: "We willen vandaag aantonen dat het onderwijs meer wordt gewaardeerd dan mensen denken. En als we langs die weg het lerarentekort kunnen verkleinen, is dat mooi meegenomen."