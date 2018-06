Met een balkonbar heb je net wat meer ruimte op een klein balkon

“Een wat? Een soort tafeltje voor op de balustrade?”, vroegen de studievrienden van Daan Meijners (29) en Arjen Spijkerman (38). “Het zijn vier planken! Zoiets maakt iedereen toch zelf?” luidde de verbazing.

Hij timmerde voor zijn vriendin een bar in elkaar

Maar de eerste zestig exemplaren van Meijners’ en Spijkermans balkonbars waren in twee weken verkocht. De twee wonen in Amsterdam, waar tuinen schaars zijn en menig balkon niet meer dan een meter diep. “Doordat de bar deels uitsteekt over de balkonrailing, heb je ineens extra ruimte”, legt Meijners uit.

Zo was het plan ook ontstaan: Spijkerman had zelf een minuscuul balkonnetje en timmerde als cadeau voor zijn vriendin een barretje in elkaar. Prompt kreeg hij van vrienden en familie het ene na het andere verzoek, of hij voor hen ook zoiets kon maken. Hij belde zijn oude huisgenoot Meijners van wie hij wist dat die ‘iets met bedrijven en financiën’ deed en zei: “Ik heb een idee, maar weet niet hoe ik er een bedrijf van maak.”

Samen werkten ze het plan en het ontwerp verder uit. “De bar past op 95 procent van alle balkons - of ze nu een muurtje, een glazen wand of een ronde metalen railing hebben”, zegt Meijners, die net als Spijkerman ooit bouwkunde studeerde in Delft. “Het is een heel simpele constructie, maar we hebben alle onderdelen, op de schroeven na, zelf ontworpen.”

