Met een 184 procent hogere nettowinst was het een 'great' oliejaar voor Shell

Shell staat garant als de Nam niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. “Shell staat achter de Nam en achter Groningen”, zei topman Ben van Beurden gisteren tijdens een persconferentie in Londen, waar hij de resultaten van het Shell-concern over 2017 toelichtte. Volgens Van Beurden staat de Nam er financieel goed voor en is het dochterbedrijf van Shell en Exxon dat gas wint in het Groningenveld in staat zijn rekeningen te betalen.

Van Beurdens garantieverklaring voor zijn internationale toehoorders kwam overeen met de garantieverklaring die Marjan van Loon, directeur van Shell Nederland, afgelopen zaterdag niet, maar dinsdag voor de camera’s van de NOS wel afgaf: als de Nam in moeilijkheden zou komen, springt Shell Nederland bij.

Shell Nederland trok vorig jaar zijn aansprakelijkheid voor schulden van de Nam in, omdat de Nam in juni 2017 voor het eerst een eigen jaarverslag publiceerde. Volgens diverse deskundigen was Shell daarom ook niet meer verantwoordelijk voor schulden die het gevolg waren van rechtshandelingen, zoals schikkingen en overeenkomsten over schadevergoedingen aan gedupeerden van aardbevingen die na juni 2017 plaatsvonden. Volgens Van Beurden heeft Shell nooit de intentie gehad om zijn handen van de Nam af te trekken en staat Shell ­garant voor het geval Nam niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Resultaten 2017 was voor Shell, volgens Van Beurden, in financieel opzicht een ­geweldig (‘great’) jaar. De olieprijzen en gasprijzen waren gemiddeld hoger dan in 2016 (olie was 27 procent duurder, gas 17 procent), Shell voerde stevige bezuinigingen door en de kosten voor het ontwikkelen van nieuwe velden zijn fors gedaald. Daarbij verkocht Shell ook nog voor ruim 17 miljard dollar aan bezittingen. In Noord-Amerika schreef het bedrijf rode cijfers door de nieuwe fiscale wetgeving Shell verdiende in 2017 het meest op zijn olieproducten (benzine, diesel, kerosine, chemie: in totaal 8,2 miljard dollar) en maakte in 2017 weer winst op zijn olie- en gasproductie (1,5 miljard dollar) terwijl het daar in 2016 nog een verlies op leed van 3,7 miljard. Rode cijfers schreef het nog wel in Noord-Amerika, maar dat had bijzondere redenen.

Belastingtegenvaller Shell leed een fors boekhoudkundig verlies op de verkoop van zijn teerzandvelden in Canada en had in de VS een ‘belastingtegenvaller’. Bedrijven hoeven dankzij de nieuwe fiscale wetten in de VS in de toekomst minder belasting te betalen. Daardoor krijgen ze ook minder compensatie voor eerder geleden verliezen. Dat verlies aan compensatie heeft Shell moeten inboeken – veel andere bedrijven hebben dat ook gedaan. Zonder die twee bijzondere posten maakte Shell in Noord-Amerika wel een piepklein winstje op zijn olie- en gaswinning. Die regio blijft wel van groot belang voor Shell. Deze week boorde het een nieuw olieveld aan in de Golf van Mexico en in het Mexicaanse deel van de Golf gaat Shell naar olie zoeken. Shell blijft zijn portefeuille in hernieuwbare energie uitbreiden, door een bedrijf dat oplaadpunten voor elektrische auto's exploiteert te kopen Ondertussen breidt Shell zijn portefeuille ‘New Energies’ (stroom, hernieuwbare energiebronnen) uit. Shell kocht NewMotion, dat oplaadpunten voor elektrische auto’s exploiteert, en voegde zich bij Ionity, een joint venture van autofabrikanten die snelle laadstations langs Europese snelwegen bouwt. In Groot-Brittannië kocht het First Utility, dat stroom en kabeldiensten levert aan Britse huishoudens. Shell heeft jaarlijks 1 tot 2 miljard dollar beschikbaar voor investeringen in stroom en hernieuwbare energiebronnen.